Свят

САЩ почват кампания срещу Международния наказателен съд

Кампанията „систематично ще ограничи способността на МНС да функционира“

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 22:01
САЩ почват кампания срещу Международния наказателен съд
Източник: AP/БТА

С ъединените щати обявиха мащабна кампания срещу Международния наказателен съд, като го обвиниха, че представлява „неприемлива заплаха за американския суверенитет“, и заплашиха със санкции, предаде АФП. 

САЩ наложиха безпрецедентни санкции на четирима съдии от МНС

„МНС и неговите съмишленици водят война срещу нашата страна не с куршуми или ракети, а чрез закони, споразумения и силата на т.нар. международно право“, заяви държавният секретар Марко Рубио във видеообръщение.

В изявление на Държавния департамент се посочва, че кампанията „систематично ще ограничи способността на МНС да функционира, да предприема действия срещу американски военнослужещи или държавни служители, или по друг начин да застрашава американския суверенитет“.

Припомняме, че през 2020 г., когато администрацията на президента Доналд Тръмп предприе безпрецедентна стъпка. Тогава Вашингтон наложи икономически санкции и визови ограничения срещу тогавашния главен прокурор на съда, Фату Бенсуда, и друг високопоставен служител. Поводът беше започналото от МНС разследване за предполагаеми военни престъпления, извършени от американски войници в Афганистан. Действията на Белия дом бяха категоричен сигнал, че САЩ няма да признаят юрисдикцията на съда над свои граждани.

САЩ с безпрецедентна атака срещу съдa в Хага

С идването на власт на администрацията на президента Джо Байдън политиката претърпя обрат. През 2021 г. санкциите срещу Бенсуда бяха отменени в опит за възстановяване на по-конструктивни отношения. Последва период на предпазливо сътрудничество, което достигна своя връх след руската инвазия в Украйна. САЩ активно подкрепиха дейността на МНС и дори споделяха разузнавателна информация, когато съдът издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г.

Този период на прагматично сближаване обаче приключи рязко. Повратен момент се оказа решението на настоящия главен прокурор на МНС, Карим Хан, да поиска заповеди за арест на висши израелски лидери, включително премиера Бенямин Нетаняху заради действията им във войната в ивицата Газа. Този ход предизвика остра двупартийна реакция във Вашингтон и върна на дневен ред идеята за нови наказателни мерки, подготвяйки почвата за сегашната мащабна кампания срещу съда в Хага.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
САЩ Международен наказателен съд санкции
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