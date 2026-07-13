България

Министърът на културата се срещна с протестиращите студенти от НАТФИЗ

Пред протестиращите министър Милошев прие ролята на медиатор

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 19:33
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М инистърът на културата Евтим Милошев прие на среща днес протестиращи студенти от НАТФИЗ и техния преподавател Нина Алтъпармакова. Още в началото на срещата и двете страни се съгласиха, че Министерството на културата няма административно влияние върху висшето учебно заведение, тъй като то е към Министерство на образованието и науката.

Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент

„В същото време вие сте хората, които утре ще правите филмовата индустрия и в този смисъл аз съм един от вас. Вие сте хората, които утре ще изграждате лицето на българската култура и у нас, и по света, затова с голямо уважение ви приемам“, заяви министър Милошев. Той подчерта, че не бива да се забравя, че академичната автономия, която имат висшите учебни заведения, е постижение и това е важен елемент в съществуването и дейността на университетите, защото именно тя позволява и участието на студентите в управлението.

„О, Миро, чао!“: Студенти блокираха движението пред НАТФИЗ с искане за оставка на ректора

Пред протестиращите министър Милошев прие ролята на медиатор за възстановяване на диалога и трайно разрешаване на прекъснатата комуникация в НАТФИЗ. Веднага след срещата със студентите, той проведе разговори с министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев и ректора на театралната академия проф. Мирослав Дачев. И тримата ръководители бяха единодушни, че казусът изисква диалог. Планира се среща, която да се проведе на 15 юли в Националния студентски дом с представители на протестиращите, ръководството на НАТФИЗ, МОН и НПСС.

Редактор: Николай Киров
Източник: МК    
Евтим Милошев НАТФИЗ Студентски протест
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