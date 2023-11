Путин с нови ограничения за медиите преди президентските избори

Р уският президент Владимир Путин одобри промени в закона, който контролира президентските избори, и обяви нови ограничения за медиите, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местни новинарски агенции.

Putin approves new restrictions on media coverage ahead of presidential elections https://t.co/HJrXP7NXAa

Промените са въведени преди произвеждането на президентските избори в Руската федерация през март 2024 г., на които се очаква Путин, който е начело на Русия от 24 години, да спечели нов шестгодишен мандат. 71-годишният президент не е обявил дали ще участва в надпреварата, като заяви, че ще съобщи решението си едва, след като парламентът насрочи дата за изборите.

Според промените в закона, които той одобри, само журналисти, обвързани с договор към регистрирани медии, ще имат право да отразяват срещи на изборните комисии, което значи, че независимите журналисти или тези на свободна практика няма да имат тази възможност.

Russian President Vladimir Putin has approved changes to the law that governs presidential elections putting new restrictions on media coverage, local news agencies reported on Tuesday. https://t.co/gerLEkkN6U