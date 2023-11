Владимир Путин ще отговаря на въпроси на граждани, събитието ще се излъчва по телевизията

К ремъл планира пресконференция на руския президент Владимир Путин с въпроси от обикновени граждани на 14 декември, предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация на руската медия РБК.

РБК се позовава на източници, поискали да останат анонимни.

Планира се събитието да бъде излъчвано по телевизията.

Създават ли Русия и Китай нов военен блок, отговорът на Сергей Шойгу

Путин, който все още не е обявил кандидатурата си за президентските избори през март догодина, даваше всяка година голяма пресконференция и участваше във формат с въпроси от обикновените граждани, като по традиция това бяха две отделни събития. Миналата година обаче не беше организиран нито един от двата формата, след като руските сили нахлуха в Украйна, отбелязва Ройтерс.

After visiting Kazakhstan, Putin went to the headquarters of the Southern Military District in Rostov, which Prigozhin seized in June.



Gerasimov and Shoigu, both looking sad, accompanied him.



What do you think they talked about? pic.twitter.com/X2mvShaxu0