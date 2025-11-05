Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Р уският президент Владимир Путин награди разработчиците на крилатата ракета „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“, предаде руската държавна новинарска агенция ТАСС.

„Разработчиците на стратегическата крилата ракета с неограничен обсег с ядрен двигател „Буревестник“ и на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ бяха удостоени със заслужени държавни награди“, обърна се Путин към наградените.

Президентът отбеляза, че днес Кремъл отдава почит на личности, които са демонстрирали достойна служба на родината. „Те допринесоха значително за осигуряването на нейната сигурност и отбранителни способности, укрепването на нейния научен и индустриален потенциал и технологичен суверенитет“, добави той.

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“

„Искам да благодаря на вас и на всички научни и производствени екипи – десетки хиляди хора – които участваха в създаването на това мощно, ефективно и уникално оръжие“, подчерта държавният глава. Той допълни, че руските конструктори са изпълнили всички планове по въоръжаване и са създали колосална основа за бъдещето.

(CNN) — Russian President Vladimir Putin has given state awards to the developers of the Burevestnik cruise missile and the Poseidon underwater torpedo, the latest effort by the Kremlin to discourage the West from supporting Ukraine. https://t.co/YOeBD3fEqL#Russia #Ukraine pic.twitter.com/zR0TFfuEvD — CBC BARBADOS (@CBCBARBADOS) November 4, 2025

Същевременно президентът обърна по-конкретно внимание на новите оръжейни системи, постъпили на въоръжение в руските въоръжени сили. Той заяви, че ядреното торпедо „Посейдон“ може да се движи няколко пъти по-бързо от всички съвременни бойни кораби, а „Буревестник“ превъзхожда всички други ракетни системи по обхват.

Путин с новини за "Буревестник" - ракетата с ядрен двигател с глобален обсег

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“ на 21 октомври, но Русия не се е намесила в дейността му.

„Всички наши планове за създаване на съвременни оръжейни системи, развитие на отбранително-промишления комплекс и осигуряване на руската армия и флот със съвременна техника и оръжия се изпълняват“, отбеляза руският президент.

„Разработихме и разгърнахме ракетната система със среден обсег „Орешник“ и започнахме серийно производство“, добави Путин. „Оборудвахме нашите междуконтинентални балистични ракети и ракети, изстрелвани от подводници, със съвременни системи за проникваща противоракетна отбрана“, допълни той.