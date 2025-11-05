Свят

Путин награди разработчиците на „Буревестник“ и „Посейдон“

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“

5 ноември 2025, 06:59
Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Бомбена заплаха блокира летище

Мистерията около войника от Специалните части, който взриви Cybertruck пред хотел „Тръмп“ в Лас Вегас, се задълбочава

Мутантите на Чернобил: Жаби, вълци и кучета развиват „суперсили“ в радиоактивната зона

Corriere della Sera: Частично срутената историческа кула в Рим може да падне напълно

ЕК представи докладите за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Р уският президент Владимир Путин награди разработчиците на крилатата ракета „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“, предаде руската държавна новинарска агенция ТАСС. 

Разработчиците на стратегическата крилата ракета с неограничен обсег с ядрен двигател „Буревестник“ и на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ бяха удостоени със заслужени държавни награди“, обърна се Путин към наградените.

Президентът отбеляза, че днес Кремъл отдава почит на личности, които са демонстрирали достойна служба на родината. „Те допринесоха значително за осигуряването на нейната сигурност и отбранителни способности, укрепването на нейния научен и индустриален потенциал и технологичен суверенитет“, добави той.

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“

„Искам да благодаря на вас и на всички научни и производствени екипи – десетки хиляди хора – които участваха в създаването на това мощно, ефективно и уникално оръжие“, подчерта държавният глава. Той допълни, че руските конструктори са изпълнили всички планове по въоръжаване и са създали колосална основа за бъдещето. 

Същевременно президентът обърна по-конкретно внимание на новите оръжейни системи, постъпили на въоръжение в руските въоръжени сили. Той заяви, че ядреното торпедо „Посейдон“ може да се движи няколко пъти по-бързо от всички съвременни бойни кораби, а „Буревестник“ превъзхожда всички други ракетни системи по обхват.

Путин с новини за "Буревестник" - ракетата с ядрен двигател с глобален обсег

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“ на 21 октомври, но Русия не се е намесила в дейността му.

„Всички наши планове за създаване на съвременни оръжейни системи, развитие на отбранително-промишления комплекс и осигуряване на руската армия и флот със съвременна техника и оръжия се изпълняват“, отбеляза руският президент. 

„Разработихме и разгърнахме ракетната система със среден обсег „Орешник“ и започнахме серийно производство“, добави Путин. „Оборудвахме нашите междуконтинентални балистични ракети и ракети, изстрелвани от подводници, със съвременни системи за проникваща противоракетна отбрана“, допълни той. 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Владимир Путин Буревестник Посейдон Ядрени оръжия Руски въоръжени сили Отбранителни способности Военни награди Оръжейни системи Русия Технологичен суверенитет
Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Свят Преди 20 минути

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

Свят Преди 58 минути

Издаден е и лиценз, позволяващ определени трансакции, свързани с използването на три по-рано санкционирани летателни апарата на Лукашенко и „Славкалий“

До 2300 г. половината свят под вода: 59% от ледените шелфове на Антарктида може да се сринат

Любопитно Преди 1 час

Ако това се случи, това ще доведе до необратимо покачване на морското равнище в световен мащаб с до 10 метра

Apple планира навлизане в най-евтините лаптопи

Технологии Преди 1 час

Нетипично за компанията, тя ще конкурира Chromebook

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Той даде първото си интервю в подкаста “След Игрите”

Голяма авария остави Асеновград без вода

България Преди 8 часа

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще бъде пусната водата

ЕК взима мерки срещу "троянски коне" на Русия

Свят Преди 9 часа

Кос: Не искам да бъда запомнена като комисарят, който въведе троянски коне в ЕС

Отвориха Дунав мост за леки коли

България Преди 9 часа

Близо 200 автомобила преминаха за по-малко от час

НАТО тества бойната си готовност на източния фланг

Свят Преди 10 часа

Франция е разположила близо 1500 войници в Румъния

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Свят Преди 10 часа

Агент се е сприятелил с един от главните инженери на компания в Австрия

<p>Търсят двама снайперисти в Сърбия, не знаят мишената</p>

Свят Преди 12 часа

Вучич: Не можем да ги намерим три дни

Желязков пред Домбровскис: Банковият сектор е напълно подготвен за еврото

България Преди 12 часа

В хода на разговора двамата се обединиха и около преимуществата от приемането на еврото

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

България Преди 13 часа

Към момента няма задържани

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

България Преди 13 часа

Председателят на Народното събрание се срещна с еврокомисар Валдис Домбровскис

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 14 часа

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна

Пешеходец загина, ударен от линейка в Симеоновград

България Преди 14 часа

Образувано е досъдебно производство

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

Защо кучето яде котешки изпражнения

Мечките в Белица заспиват зимен сън

Щъркел на автогарата в Монтана

Дневен хороскоп за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 ноември, сряда

Edna.bg

Сити и Дортмунд приковават вниманието в Шампионска лига

Gong.bg

Слот: Представихме се впечатляващо

Gong.bg

Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент

Nova.bg

Кандидатът на демократите спечели изборите за кмет на Ню Йорк

Nova.bg