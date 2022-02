Путин: Русия признава Донецка и Луганска народни републики

В ладимир Путин заяви, че Русия ще признае независимостта на двата отцепнически района в Източна Украйна (Донецка и Луганска народни републики), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руската държавна телевизия показа как Путин подписва указа

за признаване на независимостта на двата отцепнически района. Това стана по време на обръщение на президента към сънародниците му, което беше посветено на Източна Украйна.

Путин каза, че ситуацията в Източна Украйна отново е станала критична и подчерта, че Украйна е неразделна част от историята на страната му.

"Още веднъж искам да подчертая, че за нас Украйна не е просто съседна страна. Тя е неразделна част от нашата собствена история, култура и духовно пространство. Това са наши другари, близки, сред които имаме не само колеги, приятели, но и роднини, хора, които имат с нас кръвни, семейни връзки", подчерта в телевизионното си обръщение Путин, цитиран от ТАСС.

Съвременна Украйна е изцяло създадена от комунистическа Русия, заяви президентът Путин в телевизионното обръщение.

"Съвременна Украйна е изцяло създадена от Русия, по-точно от болшевишка, комунистическа Русия", посочи руският държавен глава. "Този процес започна практически веднага след революцията от 1917 г., при това Ленин и неговите съратници правят това по доста груб към самата Русия начин - като отделят, откъсват от нея част от собствените ѝ исторически територии".

По-рано днес Путин заяви в телефонни разговори

с френския президент и германския канцлер, че възнамерява да подпише указ за признаване на независимостта на двата отцепнически района в Украйна.

Френският и германският лидер изразиха разочарование, след като чуха решението, се допълва в съобщението на руското президентство за телефонните разговори. Германският канцлер Шолц осъди заплахата на Путин да признае отцепилите се области, съобщи канцеларията на германския лидер. Оттам допълват, че в телефонния разговор Шолц е казал на руския президент, че всеки подобен ход ще бъде равносилен на "едностранно нарушаване" на Минските споразумения за прекратяването на сепаратисткия конфликт в Украйна. Шолц е призовал Путин да оттегли руските войски от украинската граница и да намали напрежението в Източна Украйна. Канцеларията му допълни, че той ще се консултира с украинския и френския лидер за обстановката в Украйна.

