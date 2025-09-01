"Ще се справим с това": Как фразата на Ангела Меркел промени Германия

Р уският президент Владимир Путин днес заяви, че "разбирателството", постигнато с американския президент Доналд Тръмп по време на срещата им миналия месец в Аляска, е открило път към мир в Украйна, предаде Ройтерс. Путин обсъди това с държавни лидери по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, уточни агенцията.

Киев и западните му съюзници нарекоха руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. "имперска завоевателна война за анексиране на територии", докато Русия я определя като "специална военна операция с цел демилитаризиране и денацификация на Украйна", отбелязва Ройтерс.

Western mainstream media keeps telling us that Russia is some "isolated pariah", completely cut off from the world.



But then i see this video from the SCO 2025 Summit in Tianjin China, where leaders were practically lining up to shake Putin’s hand...... pic.twitter.com/rIGByhDDdW — Richard (@ricwe123) August 31, 2025

Путин, индийският премиер Нарендра Моди и лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна и Югоизточна Азия се събраха на форума на ШОС в китайския град Тянцзин, чийто домакин е китайският президент Си Цзинпин.

"Високо ценим усилията и предложенията от Китай и Индия, които имат за цел да улеснят разрешаването на украинската криза", заяви Путин на форума. "Разбирателството, постигнато по време на последната руско-американска среща в Аляска, надявам се, също ще допринесе за (постигането на) тази цел", добави руският президент.

Той каза, че вчера е обсъдил със Си постигнатото по време на преговорите си с Тръмп и "вече тече" работа за разрешаване на конфликта. Путин допълни, че ще даде повече подробности по време на двустранните си срещи с китайския лидер и други държавни ръководители.

At the Shanghai Cooperation Council (SCO) Members Session in Tianjin, China, Russian President Vladimir Putin says, "I appreciate China and India's efforts to resolve the crisis in Ukraine.



(Pic Source: DD News) pic.twitter.com/Xyq0IkOFC7 — ANI (@ANI) September 1, 2025

"За да бъде украинското споразумение устойчиво и дългосрочно, трябва да се обърне внимание на първопричините за кризата", заяви руският президент.

Отчасти конфликтът "се дължи на продължаващите опити на Запада да вкара Украйна в НАТО", добави Путин.