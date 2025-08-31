Свят

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин

31 август 2025, 20:37
Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай
Н а голяма среща на върха в Китай по въпросите на сигурността, на която днес присъстваха световни лидери от Русия, Индия, Иран и други страни, които не са членки на НАТО, Китай демонстрира единство на фона на тлеещите регионални конфликти и търговски спорове, предаде ДПА.

"Светът преживява промени, невиждани от век, със значително нарастваща нестабилност и несигурност“, заяви китайският президент и лидер на комунистическата партия Си Цзинпин на срещата на Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС). 

По време на гала вечеря в северния китайски пристанищен град Тянцзин Си заяви, че ШОС носи още по-голяма отговорност за поддържането на мира и стабилността в региона. 

Той направи тези коментари пред многобройни държавни и правителствени ръководители, включително руския президент Владимир Путин, когото Си поздрави топло с ръкостискане.

При пристигането си на банкета Си разговаря с Путин, когото често нарича "стар приятел". Двамата лидери застанаха един до друг и на така наречената семейна снимка. 

Организацията се доминира в голяма степен от лидери на авторитарни режими, които са критикувани и на международно ниво за нарушения на правата на човека, посочва ДПА.

За пореден път срещата на върха предостави на Путин, който остава изолиран в части от Запада поради агресивната си война срещу Украйна, платформа за демонстриране на силните си връзки с Китай и други азиатски страни. 

Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп също наскоро разпъна червения килим за Путин на среща на върха в Аляска, припомня ДПА. 

По време на четиридневното си пребиваване в Китай, Путин се фокусира не върху напрежението със Запада, а върху изграждането на многополюсен световен ред, както обясни в интервю за китайската държавна информационна агенция Синхуа.

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин, заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Парадът отбелязва 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война.

Китай се счита за най-важния съюзник на Русия във войната срещу Украйна, тъй като Пекин досега се въздържа от осъждане на действията на Москва и подкрепя руските искания в собствените си предложения за разрешаване на конфликта.

Освен това, според обвиненията на западните страни, Китай доставя на Русия стоки, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, като по този начин подкрепя руската оръжейна промишленост.

