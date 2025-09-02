Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

В Пекин Владимир Путин отхвърли твърденията, че Москва планира да атакува Европа, ако победи във войната срещу Украйна, съобщи Sky News .

(Във видеото: ДЕН ПРЕДИ ПАРАДА :Лидери на страни, противопоставящи се на Запада, ще се съберат в Пекин)

Говорейки заедно с Роберт Фицо, словашкият премиер, Путин добави, че твърденията за намерението на Русия да напада други европейски страни са или „провокация, или некомпетентност“.

„Всеки разумен човек осъзнава, че Русия никога не е имала, няма и няма да има желание да напада никого“, каза Путин.

Говорейки в Китай по време на визита, Путин нарече твърденията на европейски лидери, че Русия един ден може да нападне по-дълбоко в Европа, „истерия“ и „ужасни истории“, съобщава Reuters.

Европейските опасения от руска агресия произтичат от вярата в някои кръгове на Кремъл, че части от Източна Европа, които са били в състава на Съветския съюз, по същество принадлежат на Русия, заяви Путин.

Путин също добави, че Москва никога не е била против членството на Украйна в ЕС, но че присъединяването на Украйна към НАТО е „неприемливо“.

Руският лидер каза, че това е нещо, което е обсъждал на срещата си с Доналд Тръмп в Аляска.

Путин каза на словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай, че западните държави и НАТО се опитват да интегрират цялото постсъветско пространство и че Русия няма други цели, освен защитата на собствените си интереси.

Руският президент посочи, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, отбелязва Франс прес.

"Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност", каза Путин по време на срещата си със словашкия премиер и добави: "Нейната сигурност обаче [...] не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия".