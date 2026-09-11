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Оуен Матюс: Украйна губи войната

Оуен Матюс: В определен смисъл Тръмп се заблуждава дълбоко

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 19:59
Оуен Матюс: Украйна губи войната
Източник: EPA/БГНЕС

В ладимир Путин не е променил ни най-малко целите на войната от 2022 г. насам и продължава да е твърдо решен да продължи военните действия. Доналд Тръмп няма нов мирен план, освен приключването на войната в Украйна при условията на Путин. А Киев изчерпва средствата и хората си за отбрана.

До този извод стига заместник-главният редактор на "Спектейтър" Оуен Матюс, цитиран от "Фокус".

Той прави обобщение на посещението в Москва и Киев на специалните пратеници на Тръмп Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър.

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"В определен смисъл Тръмп се заблуждава дълбоко, като смята, че обещанията за изгодни споразумения могат да повлияят на решенията на Кремъл. Ако Путин наистина се тревожеше за руската икономика, той изобщо не би започнал тази инвазия. За него този конфликт не е въпрос на запазване на благосъстоянието, а на защита на Русия от екзистенциална заплаха. В същото време Володимир Зеленски също толкова силно се заблуждава относно възможностите на Украйна да нанесе поражение на Русия, или дори, колкото и да е тъжно, относно способността да спре бавното, но неумолимо настъпление на Кремъл. Още по-важно е, че докато Кремъл продължава безмилостната си кампания с цел да направи украинските градове непригодни за живот, да разруши икономиката на страната и да я лиши от бъдеще, способността на Киев да се защитава е под голям въпрос“, пише Матюс.

Той отбелязва, че Русия продължава да увеличава производството на ракети и бдронове, докато възможностите на украинската противовъздушна отбрана намаляват. Съветникът на Зеленски по въпросите на отбранителните технологии Сергей Бескрестнов също заяви, че тази зима Украйна няма да може да получи достатъчно ракети за пълноценна защита на градовете.

Друг критичен проблем, посочен от Матюс, е недостигът на средства и хора. Киев вече е изразходвал голяма част от отбранителния бюджет за 2026 г. и се сблъсква с дефицит от около 26 милиарда евро. Според неговата оценка, Украйна едновременно се приближава към недостиг на ракети за системите "Пейтриът", военнослужещи и средства за продължаване на войната.

Анализаторът също така обвинява европейските съюзници на Украйна в три стратегически грешки: Европа продължава да купува руски енергийни ресурси, не е готова да предостави на Киев достатъчно количество оръжия с голям обсег и системи за противовъздушна отбрана, а също така отказва да обсъжда сериозно преговори с Москва.

Вътре в Украйна ситуацията се усложнява от корупционни скандали и спада на доверието към властта. Проучване на КМИС (Киевският международен институт по социология - бел. ред.) показва, че мнозинството от украинците считат корупцията за по-сериозна заплаха за държавата, отколкото Русия, а почти 57% приписват отговорността на Зеленски.

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"Европа продължава да изрича правилните думи. Но тя няма конкретен план как да помогне или да спаси Украйна от яростта на Кремъл, и още по-малко как да разруши руската икономика или да сломи волята на Путин. Какво може да спаси Украйна от политически и военен крах? Появяват се признаци, че политическото табу на Европа относно контактите с Путин започва да се пропуква. Алис Вайдел от германската партия "Алтернатива за Германия", която празнува победата си на изборите в Саксония, призова за открит канал за комуникация с Русия с цел постигане на взаимно разбирателство и мирно решение, посочва Матюс.

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"Според Юлия Мендел, прессекретар на Зеленски в периода 2019–2021 г., "възникват нови сили и те набират сила", представлявайки "единствената ни възможност за мирна Европа". По нейните думи "новото оръжие няма да ни спаси". Към днешна дата всяко следващо предложение за мир се оказва по-лошо за Киев от предишното. Изглежда, че откровеният замисъл на Путин е да нанесе жесток окончателен удар по украинските градове, преди да уреди окончателно конфликта по свои условия – вероятно още през следващата година", смята Матюс.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Война в Украйна Владимир Путин Доналд Тръмп Володимир Зеленски
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