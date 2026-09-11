ММА шампионът Георги Стоянов: Ще се появи нов Стоян Колев, системата не търпи вакуум

В новия епизод на Телеграфно подкастът гост от 10 000 км директно от Хонг Конг включваме един от най-близките приятели на тиктокъра беглец Стоян Колев – Георги Стоянов. Той е познат в социалните мрежи и най-вече TikTok с прозвището Стареца от планината.

Дисекцията

Задържането на популярния тиктокър Стоян Колев в Испания след бягството му от домашен арест се превърна в една от най-коментираните теми у нас. Но докато институциите задействат процедурите по екстрадация, в публичното пространство остава висящ по-големият въпрос: как един дигитален "филм" стигна дотолкова далеч и кой всъщност държи режисьорския стол?

В директно включване Георги Стоянов направи подробен и откровен анализ на случая. Според него казусът отдавна е надхвърлил пределите на личността на Стоян Колев и се е превърнал в огледало на цялото общество.

Арест под медийна лупа и бавна екстрадация

Стоян Колев бе задържан във Валенсия, но официалният му отказ от доброволно връщане удължава процедурата по екстрадация, която ще отнеме между 60 и 90 дни. Според Стоянов, въпреки битуващото схващане за "вратички в закона", големият медиен шум прави "разминаването" с правосъдието абсолютно изключено.

„Смятам, че няма как да му се размине заради медийното внимание. Когато по един случай има толкова голям обществен натиск, институциите започват да гледат под лупа кой какво прави и защо го прави.“, казва ММА шампиона.

По думите му Стоян Колев страда от психично заболяване, за което сам му признал, а интернет аудиторията активно му е помогнала да влезе във въображаем "филм", губейки реална представа за границите на правото и морала. „Стоян загуби моралния си компас“, заявява Стоянов.

Природата не търпи вакуум: Вината на зрителите

Основният акцент в разговора пада върху обществената отговорност. Според него е лицемерно вината да се хвърля единствено върху инфлуенсърите, след като хиляди потребители ежедневно финансират и провокират този тип поведение за собствено забавление.

Източник: Телеграфно подкастът

Ключов извод: Арестът на един инфлуенсър няма да реши проблема с нискокачественото съдържание, защото пазарното търсене на сеир остава непроменено.

„Всеки вижда Ал Пачино в „Белязаният“, ама тук говорим за интернет. Голяма вина имаме всички ние като зрители... Хората подбуждаха Стоян да продължава, вместо да го спират. Когато си изгубил моралния си компас и публиката е готова да плати — ще го виждаме. Мислите ли, че като хванат Стоян, всичко свършва? Не, природата не търпи вакуум — когато има търсене, ще дойде друг.“, казва Георги.

Разбиването на финансовите митове

В интервюто е засегната и темата за предполагаемите "баснословни печалби" в TikTok, за които се носят градски легенди. Твърденията на Стоян Колев за доходи от порядъка на 4000 евро на ден бяха определени от Стоянов като "абсолютна глупост".

Източник: Телеграфно подкастът

Реалността на българския пазар: Аудиторията на български език е твърде малка за подобни суми от самата платформа.

Откъде идват парите на Стоян Колев: Приходите на подобни персонажи се генерират предимно от директни преводи "на ръка", продуктови реклами и индивидуални дарения от зрители.

Случаят със Стоян Колев е поредният сигнал за дълбокия дефицит на ценности в дигиталната ни реалност. Финалният извод от разговора е, че преследването на правосъдието е задължително, но докато обществото продължава да купува билети за "цирка", актьори за арена винаги ще се намират.

Уличният морален компас и границите на насилието

Като човек от бойните спортове, Стоянов, който е бил и шампион на България по ММА, направи ясна разлика между мъжкото отстояване на позиция и самоцелната агресия. Призна обаче, че му се е налагало да се бие и извън ринга, за да защити приятел или семейството си.

Какво още разказа за Стоян Колев, за влизането си в ММА и за себе си Стареца от планината, гледайте в Телеграфно подкастът.