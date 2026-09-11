Свят

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

Бунтовниците са превзели стратегическия остров Меюн, както и островите Голям Ханиш и Малък Ханиш в протока Баб ел Мандеб

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 17:56
Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море
Източник: БТА

П одкрепяните от Иран хути са установили контрол над цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, съобщи пред АФП военен представител на международно признатото йеменско правителство.

По думите му всички територии по западното крайбрежие, които досега са били под контрола на правителството, са паднали в ръцете на хутите.

Изненадващо настъпление на хутите в Йемен, превзели са Мока

Бунтовниците са превзели стратегическия остров Меюн, както и островите Голям Ханиш и Малък Ханиш в протока Баб ел Мандеб.

Хутите се борят с подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен повече от десетилетие. Примирие от 2022 г. остави конфликта до голяма степен замразен, без големи боеве, но и с малка перспектива за край на войната.

Конфликтът се разпали отново на фона на по-широките събития в Близкия изток и най-вече войната на САЩ и Израел с Иран.

На 20 юли 2026 г. подкрепяното от Иран движение обяви пълна морска блокада на саудитските пристанища. Последваха атаки срещу саудитски кораби. Но досега хутите не успяваха да блокират изцяло пролива Баб ел-Мандеб, който служи като алтернатива на Ормузкия проток за износа на петрол от Саудитска Арабия.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Хути Йемен Червено море
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

Голям пожар в Димовци, горят къщи, активират BG-Alert

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

Студен фронт връхлита България: Жълт код за бури, интензивни валежи и градушки в 13 области

Студен фронт връхлита България: Жълт код за бури, интензивни валежи и градушки в 13 области

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
6-те най-високи породи кучета в света

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 19 часа
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 20 часа
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 1 ден
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Работник може да откаже работа при опасност за живота и здравето

Работник може да откаже работа при опасност за живота и здравето

Парите ни Преди 1 час

Инспекцията по труда е установила близо 66 700 нарушения на правилата за безопасност за осем месеца

Палежите на автомобили в София били за рекет на застрахователи

Палежите на автомобили в София били за рекет на застрахователи

България Преди 1 час

Подпалвачите щели да искат 500 000 евро в криптовалута

Снимката е архивна

Изненадваща сделка между САЩ и Аржентина: Тръмп продава хеликоптери след сблъсъка с Лондон

Свят Преди 2 часа

Сделката със южноамериканския съюзник е на стойност 140 милиона долара и идва, след като американският президент загатна, че може да не подкрепи Обединеното кралство при нов конфликт

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

Любопитно Преди 2 часа

Приключенски дух и много красота очакват зрителите от 26 септември, всяка събота в 16:30 ч.

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Любопитно Преди 2 часа

На 17 и 18 септември най-голямото бизнес събитие у нас ще събере 100 от най-видните експерти в България около темите за бизнеса, работата и хората, които ще движат страната напред

Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?

Историята, която туристите не знаят: Как бедността спаси домовете на Санторини от пълно унищожение?

Любопитно Преди 2 часа

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Ще стане ли Украйна новото икономическо чудо на Европа?

Свят Преди 2 часа

Украйна може да стане един от най-динамично развиващите се инвестиционни пазари в света и може да се превърне в новото икономическо чудо на Европа

,

От България към външните пазари: как се прави бизнес отвъд границата

Любопитно Преди 3 часа

Забраниха достъпа до 5 имота в Баба Алино

Забраниха достъпа до 5 имота в Баба Алино

България Преди 3 часа

Днес на терен служители на Община Варна запечатаха сградите

Все по-малко безработни у нас започват работа

Все по-малко безработни у нас започват работа

Парите ни Преди 3 часа

У нас 9,7% от безработните започват работа при 23,2% средно за ЕС

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Вучич подава оставка след визитата му в САЩ

Свят Преди 3 часа

Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

OpenAI реши математически проблем за милиони, но забърка скандал в научната общност

Любопитно Преди 3 часа

Технологичният гигант използва нов модел и 10 000 AI агента, за да реши проблем от физиката на течностите. Скандалът избухна, след като математици обвиниха компанията, че е използвала техните частни данни, за да ги изпревари

Мария Кюри

Радиоактивната тайна на Мария Кюри: Какво откриха учените при отварянето на гроба ѝ през 1995 г.

Любопитно Преди 4 часа

Когато през 1995 г. Франция решава да премести Мария Кюри в Пантеона, ексхумацията разкрива неочакван детайл – ковчегът ѝ е облицован с олово. Откритието потвърждава, че дори десетилетия след смъртта си великата учена остава радиоактивна

,

„Дронове: Българската следа“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Тайната на дълголетието: Какво трябва да направите на 30, за да сте здрави на 70

Тайната на дълголетието: Какво трябва да направите на 30, за да сте здрави на 70

Любопитно Преди 4 часа

Експертите са категорични - остаряването не е неизбежна присъда. Малки промени в навиците в третото десетилетие от живота ни гарантират жизненост и бистър ум чак до 90-годишна възраст

Ебола в ДР Конго - епидемията обхвана седма провинция

Ебола в ДР Конго - епидемията обхвана седма провинция

Свят Преди 4 часа

Заразен пациент е починал в Южно Убанги, след като е пътувал през няколко провинции в страната

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

Иде мека и влажна зима

sinoptik.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg

Глория Петкова разкри причината за раздялата с Дани Петканов

Edna.bg

Филми за всеки вкус и настроение през септември с видео каталога Arena Play UP от Vivacom

Edna.bg

Очаквайте НА ЖИВО: България срещу Португалия на ЕвроВолей 2026

Gong.bg

Официално: Искането на Левски бе удовлетворено - отложиха мача с Лудогорец

Gong.bg

25 години от деня, който промени света: САЩ се прекланят пред жертвите на атентатите от 11 септември (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Спомените на Уилям Родригес - оцелял след атентатите на 11 септември и отключил 39 етажа, за да евакуира хора от Северната кула

Nova.bg