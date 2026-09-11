Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

П одкрепяните от Иран хути са установили контрол над цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, съобщи пред АФП военен представител на международно признатото йеменско правителство.

По думите му всички територии по западното крайбрежие, които досега са били под контрола на правителството, са паднали в ръцете на хутите.

Изненадващо настъпление на хутите в Йемен, превзели са Мока

Бунтовниците са превзели стратегическия остров Меюн, както и островите Голям Ханиш и Малък Ханиш в протока Баб ел Мандеб.

Хутите се борят с подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен повече от десетилетие. Примирие от 2022 г. остави конфликта до голяма степен замразен, без големи боеве, но и с малка перспектива за край на войната.

Конфликтът се разпали отново на фона на по-широките събития в Близкия изток и най-вече войната на САЩ и Израел с Иран.

На 20 юли 2026 г. подкрепяното от Иран движение обяви пълна морска блокада на саудитските пристанища. Последваха атаки срещу саудитски кораби. Но досега хутите не успяваха да блокират изцяло пролива Баб ел-Мандеб, който служи като алтернатива на Ормузкия проток за износа на петрол от Саудитска Арабия.