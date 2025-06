Русия е отворена за диалог с Германия, въпреки оръжейните доставки

Р усия не се е отказала от контакти с Германия и е готова за взаимодействие, ако германският канцлер Фридрих Мерц има такова желание, заяви руският президент Владимир Путин на среща с ръководителите на водещи световни новинарски агенции, предаде ТАСС.

(Във видеото: Шпионски скандал между Германия и Русия)

"Ако господин федералният канцлер иска, нека да се обади и ще разговаряме, вече съм го казвал много пъти, ние не се отказваме от никакви контакти и винаги сме отворени", заяви руският президент по време на среща с изпълнителните директори световни новинарски агенции в кулоарите на Петербургския международен икономически форум.

Putin on Merz: We are always open to contact



" If the German Chancellor wants to call, to communicate, we are always open to contact. When the European representatives decided to inflict a strategic defeat on us, they themselves decided to break off all contact with Russia. We… pic.twitter.com/JAM5N3pAqA