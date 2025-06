П редседателят на руския парламент Вячеслав Володин предупреди в послание до депутатите в Берлин срещу ескалация на напрежението между страната му и Германия, съобщи ДПА.

"Настоящият управляващ елит на Германия създава условия за изостряне на ситуацията и провокиране на сблъсъци между нашите страни", се казва в посланието на Володин до лидерите на основните парламентарни партии в Германия.

Въпросът е дали германското население желае конфронтация, заяви ръководителят на Държавната дума в Москва.

"Ние не искаме това. Но ако се стигне дотам, то ние сме готови за това", каза Володин, визирайки все по-голямата подкрепа на Берлин за Киев във войната в Украйна, която продължава вече четвърта година.

The strong move - both politically and humanly of the Chairman of the State Duma of the Russian Federation #Volodin is to appeal to the President (Speaker) of the #Bundestag



… there are currently no parties in the German parliament that would reflect the will of ordinary

⬇️ pic.twitter.com/eyKOeLjcXR