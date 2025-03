Володимир Зеленски: Владимир Путин скоро ще умре

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че лидерът на Русия Владимир Путин „скоро ще умре“ на фона на слуховете, че руският президент се бори с лошо здраве, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Осъдителната оценка на Зеленски за здравето на Путин дойде по време на интервю с журналисти в Париж след среща с френския президент Еманюел Макрон вчера. Украинският лидер каза:

„Той (Путин) скоро ще умре и това е факт и ще дойде краят“.

Въпреки опитите си да създаде образ на свръхмъжественост, Путин отдавна е изправен пред слухове, че страда от здравословни проблеми. През последните години 72-годишният мъж изглеждаше с подпухнало лице, потрепващ крак и кървясали очи, което само подхранва спекулациите, че не е дорбе.

Един конкретен известен инцидент през 2022 г. видя президента да се прегърбва на стола си, докато хваща масата и изрича думите си по време на среща с тогавашния министър на отбраната Сергей Шойгу.

🔴 Watch: Vladimir Putin orders his troops not to storm the Azovstal steel mill in Mariupol and instead orders it to be blocked off.



He tells Defense Minister Sergei Shoigu to "block off this industrial area so that not even a fly comes through" 👇https://t.co/TAAlfx6sw6 pic.twitter.com/Ct3btu1hd5