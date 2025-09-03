Свят

"Сражавахте се смело и героично": Путин благодари на Ким Чен-ун за Курска област

Лидерите на Китай, Северна Корея и Русия се събраха на едно място за първи път от началото на Студената война

3 септември 2025, 12:21
Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин
Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия

Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия
Нощ на ужас в Украйна, докато Путин присъства на парад в Пекин

Нощ на ужас в Украйна, докато Путин присъства на парад в Пекин
Кремъл: Надяваме се, че коментарите на Тръмп относно „заговора“ срещу него са били шега

Кремъл: Надяваме се, че коментарите на Тръмп относно „заговора“ срещу него са били шега
Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности

Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности
Разсекретиха хиляди документи от скандала

Разсекретиха хиляди документи от скандала "Епстийн"
Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина
САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

Р уският президент Владимир Путин и севернокорейският държавен ръководител Ким Чен-ун проведоха разговори след края на военния парад в Пекин днес, предадоха световните агенции.

Путин и Ким бяха основните чуждестранни гости на събитието по случай 80-ата годишнина от победата срещу милитаристична Япония, на което по данни на Асошиейтед прес са присъствали общо 26 чуждестранни лидери.

Руският президент и севернокорейският ръководител отпътуваха заедно с официалния автомобил на Путин за преговорите, отбелязва Ройтерс, като се позова на публикация на Кремъл в "Телеграм".

В началото на срещата, която се състоя в държавната резиденция в Пекин "Дяоюйтай", Путин благодари на Ким за приноса на Северна Корея в "борбата с неонацизма", съобщи ТАСС.

Той имаше предвид помощта, оказана от севернокорейската армия за изтласкване на украинските войници, нахлули в руската Курска област през август миналата година.

"По ваша инициатива, както е добре известно, специалните ви части участваха в освобождението на Курска област. Вашите войници се сражаваха смело и героично", обърна се руският президент към севернокорейския лидер.

"Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, които понесоха въоръжените ви сили и семействата на вашите военнослужещи. От името на руския народ бих искал да ви благодаря за участието ви в съвместната борба", каза още Путин на Ким.

Готов съм да направя "всичко, което мога, за да помогна" на Русия, заяви в отговор севернокорейският лидер, цитиран от държавната новинарска агенция КЦТА.

Той отбеляза, че сътрудничеството между Пхенян и Москва се е увеличило значително, след като те подписаха през юни миналата година споразумение за партньорство.

Срещата продължи два часа и половина, съобщи ТАСС.

Руският президент и севернокорейският лидер първо разговаряха в присъствието на делегации на страните си в продължение на над един час и половина, след което продължиха дискусиите си на четири очи.

Путин покани Ким да посети Русия, съобщиха от Кремъл.

В отговор севернокорейският лидер обеща да се срещне отново с руския президент в скоро време.

След края на срещата Путин изпрати лично Ким до неговия луксозен автомобил, паркиран пред главния вход на резиденцията. Двамата се ръкуваха и прегърнаха, преди севернокорейският лидер да отпътува.

Ройтерс определя първото известно посещение на Ким в Китай след края на пандемията от ковид като голям дипломатически успех за него.

Лидерите на Китай, Северна Корея и Русия се събраха на едно място за първи път от началото на Студената война (тогава на Съветския съюз - бел. ред.).

Когато Си, Путин и Ким дефилират заедно: Мегапарадът в Китай
114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин
Източник: БТА, Николай Станоев    
Владимир Путин Ким Чен-ун Русия Северна Корея Пекин Среща на върха Двустранни отношения Военно сътрудничество Украйна Китай
Последвайте ни

По темата

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Млад мъж е обвинен за инцидента с дерайлирал трамвай в столицата

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Трансджендър дъщерята на Илон Мъск сподели, че е фалирала

Грандиозният парад в Пекин: Невероятни оръжия и мощни политически послания

Грандиозният парад в Пекин: Невероятни оръжия и мощни политически послания

Деми Мур говори за променящия се Брус Уилис: Трудно е

Деми Мур говори за променящия се Брус Уилис: Трудно е

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

Как да приготвим пилешко за кучето си по безопасен начин

dogsandcats.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 14 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 15 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 14 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 14 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Любопитно Преди 43 минути

Редовната консумация на бял хляб може да доведе до редица сериозни здравословни проблеми, предупреждават специалисти по хранене

Русия превзе "около половината" от Купянск

Русия превзе "около половината" от Купянск

Свят Преди 49 минути

До момента няма коментар от украинска страна

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Чарли Шийн на 60: Най-лошото момче на Холивуд разказва своята истина

Любопитно Преди 1 час

"Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн

<p>Трима пострадали при инцидент с автобус в Бургас&nbsp;&nbsp;</p>

Трима пострадали след рязко спиране на автобус в Бургас

България Преди 1 час

Автобусът е бил управляван от 35-годишен шофьор

Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

България Преди 1 час

Испанците кацнаха на летище "Васил Левски" във вторник вечерта, след което веднага се отправиха към столичен хотел

Риалити любов с Маги Томова 

Риалити любов с Маги Томова 

Любопитно Преди 1 час

Маги разказва как е прекарала лятото си и споделя първите си впечатления от новото предизвикателство да застане пред камерата като водеща

Пет съвета от експерт за идеалния дълъг уикенд

Пет съвета от експерт за идеалния дълъг уикенд

Любопитно Преди 1 час

Това е перфектната почивка - достатъчно кратка, за да не се налага да вземате много дни от годишния си отпуск, и достатъчно дълга, за да бъде освежаващо бягство

<p>Граждани предупреждават за радикални действия пред НС</p>

Това е "държавна измяна": Граждани протестират пред парламента

България Преди 1 час

На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис "Не на НАТО"

70 доброволци от Лятната стажантска програма на Vivacom облагородиха Софийския зоопарк

70 доброволци от Лятната стажантска програма на Vivacom облагородиха Софийския зоопарк

Любопитно Преди 2 часа

Стажантите и техните ментори допринесоха за по-добра среда за животните и посетителите на парка

Принц Хари и принц Уилям

Крал Чарлз ще се срещне със сина си принц Хари, престолонаследникът принц Уилям е твърдо против

Любопитно Преди 2 часа

Принц Уилям смята, че среща на баща му с принц Хари е „ужасна, ужасна идея“

<p>Вицепрезидентът с коментар за&nbsp;инцидента със самолета на Урсула</p>

Вицепрезидентът за инцидента със самолета на Урсула: Сериозен удар по образа на България

България Преди 2 часа

Посещението на Урсула фон де Лайен беше обезсмислено до голяма степен от инцидента с GPS системата на самолета, с който е пътувала, посочи тя.

Русия и Индия преговарят за допълнителни доставки на С-400

Русия и Индия преговарят за допълнителни доставки на С-400

Свят Преди 2 часа

Очаква се Москва да достави на Индия последните две поръчани системи С-400 през 2026 и 2027 г.

<p>66-годишна жена е с опасност за живота след инцидент с триколка&nbsp;</p>

66-годишна жена е с опасност за живота след инцидент с триколка в Плевенско

България Преди 2 часа

Тя е настанена за лечение в болница в Плевен

"Куршум прониза черепа ми": Ужасната история на оцелял от отвличане в Танзания

"Куршум прониза черепа ми": Ужасната история на оцелял от отвличане в Танзания

Свят Преди 2 часа

На всеки две седмици полицията или публикации в социалните мрежи съобщават за изчезнал човек.

<p>ГЕРБ обеща стабилност, опозицията &ndash; битка до край (ОБОБЩЕНИЕ)</p>

ГЕРБ обеща стабилност, опозицията – битка до край

България Преди 2 часа

Есенната сесия беше открита с химна на България и на ЕС

“Мариус 50” на Sofia Summer Fest

“Мариус 50” на Sofia Summer Fest

Любопитно Преди 2 часа

Летният фестивал продължава до Деня на София на 17 септември

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Кралица Камила с първа публична поява след разкритията за насилие: Защитила се от нападение като тийнейджърка

Edna.bg

8 минути овации за филм с Геро във Венеция: Вижте кой е филмът, който покори публиката (СНИМКИ)

Edna.bg

Ямал остана без гадже преди мача с България?

Gong.bg

В Испания очакват „ад“ на стадион „Васил Левски“

Gong.bg

Всички здравни документи на децата за новата учебна година ще се издават електронно

Nova.bg

Млад мъж е обвинен за инцидента с трамвай в София (ВИДЕО)

Nova.bg