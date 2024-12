"Кошмарът свърши": Пуснаха на свобода легендарния наркобарон Фабио Очоа

Е дин от легендарните колумбийски наркобарони и ключов ръководител на картела Меделин беше депортиран в Колумбия, след като излежа 25 години от 30-годишната си присъда в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Фабио Очоа пристигна в Богота вчера следобед, облечен в скромен сив суичър и носеше личните си вещи в найлонова торба. След като слезе от самолета, той беше посрещнат от имиграционни служители с бронежилетки. На място нямаше полиция.

Служителите на имиграционната служба му взеха пръстови отпечатъци и потвърдиха чрез база данни, че Очоа не е издирван от колумбийските власти. Имиграционната агенция на страната заяви в социалната мрежа "Екс", че Очоа е "освободен, за да може да се върне при семейството си".

"Натопиха ме", каза Очоа, когато репортерите на летище "Ел Дорадо" в Богота го попитаха дали съжалява за действията си.

