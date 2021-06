"Пулицър" за жена, заснела убийството на Джордж Флойд

М ладата жена, която е заснела момента на ареста и на убийството на цветнокожия американец Джордж Флойд от бял полицай в Минеаполис на 25 май миналата година, получи специална награда Пулицър, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Журито, връчващо наградите, отдаде почит със специалната награда на 18-годишната Дарнела Фрейзиър.

На 25 май миналата година тя излязла на пазар и се озовала по чиста случайност на мястото на задържането на Флойд. Младата жена смело е заснела убийството на афроамериканеца след приложена полицейска хватка по време на ареста. Видеозаписът бързо обиколи социалните мрежи и породи вълна от протести в САЩ и в света срещу полицейското насилие.

Журито, присъдило ѝ отличието, подчертава каква ключова важност имат обикновените граждани в търсенето на справедливостта и истината.

