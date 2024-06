Противоречивият основател на WikiLeaks Джулиан Асандж

Д жулиан Асандж излезе на свобода след споразумение с американските власти, с което се сложи край на дългогодишна съдебна сага.

За мнозина той е храбър борец за свобода на печата.

За други обаче 52-годишният австралиец е боравил безразсъдно с класифицирана информация и е изложил безброй животи на опасност, пише АФП.

Асандж е ръководител на уебсайта за разобличаване на информация, който разкри правителствени тайни по целия свят, по-специално експлозивното изтичане на американски военни досиета, свързани с войните в Ирак и Афганистан.

Повече от десетилетие той прекарва в арест или в лондонското посолство на Еквадор, опитвайки се да избегне екстрадиция - първо в Швеция, за да отговори на обвиненията в изнасилване, а след това в Съединените щати.

Роден в Таунсвил, Куинсланд, през 1971 г., Асандж има скитническо детство и твърди, че е посещавал 37 училища, преди да се установи в Мелбърн.

Като тийнейджър той открива талант за компютърно хакерство, което го довежда до вниманието на австралийската полиция, но той признава повечето от повдигнатите му обвинения, за което плаща глоба.

WikiLeaks founder Julian Assange walks free after exchanging a guilty plea for his freedom https://t.co/4dFyLl3zrp pic.twitter.com/f6YYedMoy0 — Reuters (@Reuters) June 26, 2024

През 2006 г. Асандж основава WikiLeaks заедно със съмишленици активисти и ИТ експерти.

"Ние създаваме нов стандарт за свободна преса", каза Асандж пред АФП през август 2010 г.

Съдебните му битки започват през същата година, скоро след като публикува разкрития от секретни документи за военните кампании на САЩ в Ирак и Афганистан. Последваха обвинения в изнасилване в Швеция, които той отхвърли.

Той е във Великобритания, когато Швеция иска екстрадицията му. Еквадор му предостави политическо убежище и го пусна в посолството си в Лондон.

От 2012 г. Асандж живее в малък апартамент в посолството в продължение на 7 години, като се упражнява на бягаща пътека и използва слънчева лампа, за да компенсира липсата на естествена светлина. Той сравнява положението си с живот в космическа станция.

Дългият му престой в мисията обаче приключи, след като новото правителство в Кито го предаде на британската полиция през април 2019 г. Той е арестуван за бягство от гаранция и хвърлен в затвора.

Шведските прокурори прекратиха разследването си за изнасилване през 2019 г., като заявиха, че въпреки достоверния разказ на предполагаемата жертва няма достатъчно доказателства, за да продължат.

Но американските власти го обвиниха в нарушаване на американския Закон за шпионажа.

В продължение на 5 години той беше държан в затвора с висока степен на сигурност "Белмарш" в Лондон по време на продължителна правна битка, за да се реши дали трябва да бъде екстрадиран в САЩ.

Но само две седмици преди Асандж да се яви пред съда, за да обжалва решението, с което се одобрява екстрадицията му, той постигна споразумение с американските власти.

Асандж заминава за Северните Мариански острови, американско владение в Тихия океан, където се признава за виновен по един-единствен пункт от обвинението в заговор за получаване и разпространяване на информация за националната отбрана в замяна на свободата си, с което сложи край на дългогодишната си съдебна драма.

Поддръжниците на Асандж, сред които китайският художник дисидент Ай Вейвей и покойната модна дизайнерка Вивиен Уестууд, твърдят, че обвиненията са политически мотивирани.

Julian Assange case: 4 things that the media doesn’t tell you https://t.co/UJwz4J46oC — UFO SPIRIT (@ufo_spirit) June 26, 2024

Те неведнъж изразиха загриженост относно физическото и психическото въздействие на продължителното му лишаване от свобода.

Нилс Мелцер, специален докладчик на ООН по въпросите на изтезанията, заяви, че "прогресивно тежкото страдание", причинено на Асандж по време на задържането му, е равносилно на изтезание.

Първоначално Асандж беше подкрепян от правозащитни групи и вестници, които работиха с него за редактирането и публикуването на военните дневници на САЩ.

Доказателствата включваха изтекъл видеозапис, на който се вижда как през 2007 г. американски военен хеликоптер "Апачи" обстрелва и убива фотограф и шофьор от "Ройтерс", както и няколко иракски цивилни граждани на улица в Багдад.

Но мнозина бяха ужасени, когато WikiLeaks пусна в интернет нередактирани документи, включително имената на информаторите. Асандж изпадна в зрелищно противоречие с медийните си партньори.

BBC News - How the deal to free Julian Assange was agreedhttps://t.co/xGv2kNeNQ1 — RangerPaulX (@RangerPaulX) June 26, 2024

Адвокатите на САЩ признаха, че макар да са "знаели" за източници, които са изчезнали, след като WikiLeaks е публикувал имената им, не могат да докажат, че изчезването им е резултат от това, че са били "разкрити от WikiLeaks".

Въпроси се повдигнаха и относно отношенията на Асандж с Русия.

Разследването на специалния прокурор Робърт Мюлер за намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., спечелени от Доналд Тръмп, установи, че руснаците "изглежда" са хакнали кампанията на демократа Хилари Клинтън, а след това "публично са разпространили тези материали чрез различни посредници, включително WikiLeaks".

Асандж е баща на две момчета със съпругата си Стела, с която се запознава, когато тя работи по неговото дело. Двамата сключват брак в Белмарш през март 2022 г.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase