"Уикилийкс": Джулиан Асандж е свободен от британския затвор

О чаква се основателят на "Уикилийкс" Джулиан Асандж да се признае за виновен тази седмица в нарушаването на американското законодателство за шпионажа, в рамките на сделка с американското министерство на правосъдието, която ще сложи край на престоя му в затвор във Великобритания и ще гарантира завръщането му в родната Австралия, предаде агенция Ройтерс, като се позова на американски съдебен документ.

Ройтерс отбелязва, че по този начин ще бъде сложен край на дългата правна одисея, през която премина Асандж.

Петдесет и две годишният Асандж се е съгласил да се признае за виновен по обвинението, че е участвал в конспирация за получаването и публикуването на класифицирани американски документи, свързани с въпросите на националната отбрана, става ясно от съдебен документ в съд на Северните Мариански острови, които са територия на САЩ.

Очаква се Асандж да бъде осъден на 62 месеца затвор, които ще му се зачетат за вече излежани, на съдебно заседание на остров Сайпан в 23:00 ч. по Гринуич във вторник (02:00 ч. в сряда българско време). Очаква се също след съдебното заседание той да се завърне в Австралия.

Ройтерс отбелязва, че засега защитата на Асандж не е откликнала на молба за коментар.

Британски съд решава за екстрадирането на Асанж в САЩ

През 2010 г. "Уикилийкс" публикува стотици хиляди класифицирани военни документи на САЩ за войните на Вашингтон в Афганистан и Иран, което се превърна в най-голямото изтичане на подобна информация в историята на американските въоръжени сили. "Уикилийкс" публикува и голямо количество дипломатически документи.

"Премиерът (на Австралия Антъни) Албанезе беше ясен - случаят на г-н Асандж продължи твърде дълго време и нищо няма да бъде спечелено с оставането му в затвора", каза говорител на австралийското правителство.

Асандж беше арестуван във Великобритания през 2010 г., по силата на европейска заповед за арест, след като шведските власти заявиха, че искат да го разпитат във връзка с обвинения в сексуални престъпления, които впоследствие бяха оттеглени. Той се укри в еквадорското посолство във Великобритания, за да не бъде екстрадиран в Швеция. В посолството той остана седем години.

Джо Байдън обмисля прекратяване на преследването на Джулиан Асанж

През 2019 г. той бе изведен от посолството и вкаран в затвора. Оттогава той е в лондонския затвор "Белмарш", откъдето в продължение на почти пет години се бори срещу екстрадирането си в САЩ.

"Уикилийкс" съобщи, че Асандж е излязъл от британския затвор и че е напуснал със самолет територията на Обединеното кралство.

"Джулиан Асандж е свободен", пише с главни букви в профила на "Уикилийкс" в социалната мрежа "Екс".

JULIAN ASSANGE IS FREE



Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…