Пропалестински активисти проникнаха и повредиха военни самолети във Великобритания

П ропалестински активисти във Великобритания заявиха, че са проникнали в база на Кралските военновъздушни сили и са повредили два военни самолета, предаде Ройтерс.

Активистката група "Палестайн екшън" заяви, че нейни членове са влезли в базата Брайз Нортън в Оксфордшър и са напуснали, без да бъдат засечени. Двамата активисти са изсипали червена боя върху самолети "Вояджър" и са причинили повреди с инструменти тип "кози крак".

Сателитни снимки показват щетите по иранския ядрен обект след израелските удари

"От базата всеки ден тръгват полети към (британската военна) база Акротири в Кипър", заяви групата в "Екс", като публикува и клипове.

"От Кипър британските самолети събират разузнавателна информация, презареждат изтребители и транспортират оръжия за извършване на геноцид в Газа".

Засега няма реакция от британското Министерство на отбраната.

Palestine Action broke into RAF Brize Norton and damaged two military aircraft.



These are not activists. They are fifth-columnist terrorists, loyal to a foreign cause and openly hostile to Britain. Their organisation must be proscribed.



No more tolerance. No more appeasement. pic.twitter.com/uZ1Hrob216