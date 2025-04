Проливни дъждове се изсипаха над Северна Италия

П роливни дъждове се изсипаха над Северна Италия, като много реки излязоха от коритата си, а властите в някои райони затвориха цели зони и пътища по поречията им, предаде ДПА.

March 15

🌊Heavy rains hit northern #Italy🇮🇹 with flooding in a number of cities.

Schools, museums, cinemas and other public institutions have been temporarily closed.



⚠️Authorities have increased the danger level due to the Arno river flooding, which crosses Florence and Pisa pic.twitter.com/rI2MyMLwDL — Irene (@irene_makarenko) March 16, 2025

Особено тежко е положението в северозападната област Пиемонт със столица Торино, където местните жители са призовавани да останат по домовете си.

🇮🇹🌪 Severe weather hits Italy: downpours, thunderstorms, floods, and tornadoes cause significant damage



The southeastern Campobasso province was reportedly hit by heavy rains and hailstorm, which caused flooding



Meanwhile, in northern Italy, the Ferrara and Bologna provinces… pic.twitter.com/HeSzUDUiKV — John Metzner (@JohnRMetzner) March 16, 2025

Наводнения по железопътни линии причиниха големи забавяния на движението на влаковете между Италия и Швейцария. Няколко влака са заседнали. Властите предупреждават за силни ветрове и опасност от още наводнения и свлачища.

Very big cold front extending from northern Europe to northern Africa.

It’s currently bringing a lot of heavy rains in the #Piedmont region of #Italy.

with the majority of the models trending on the 350/400mm+ range (pic 2&3)

CC: Sat24 & Meteologix #WeatherUpdate #Europe pic.twitter.com/w502Fsm8Q8 — Gianluca_☈ (@Gianluca21_Wx) April 16, 2025

Засегнати са и области, които обикновено привличат голям брой посетители по време на великденските празници, като Южен Тирол, Ломбардия и Тоскана. Предупреждения за лошо време бяха издадени и в южните швейцарски кантони Вале и Тичино, които също привличат туристи по великденските празници.

