Наводнения връхлитат Северна Италия

Н аводнения и свлачища засегнаха части от Северна Италия, като червени метеорологични сигнали обхванаха градове като Флоренция и Пиза, пише ВВС.

Проливните дъждове предизвикаха тревога в Тоскана и Емилия-Романя, като се очакват обилни и продължителни валежи в следобедните часове в петък.

Президентът на Тоскана заяви, че местните спасителни и здравни служби са в повишена готовност, и призова жителите да проявяват „най-голямо внимание и предпазливост“.

В Болоня бяха регистрирани свлачища и кални потоци, което наложи евакуацията на някои жители в четвъртък вечерта, преди през нощта да се излее пореден порой.

До момента няма съобщения за жертви, а местните власти заявиха, че най-тежката фаза на наводненията в града е преминала до средата на петъчната сутрин.

Flood in Tuscany in Sesto Fiorentino. As expected, this contrast over Europe is bringing cold and snow in the west and very hot and dry in the east with strong sirocco winds. pic.twitter.com/kKJy3XiUwA