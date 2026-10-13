Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

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П рокуратурата в северномакедонския град Кочани е внесла искане за задържане под стража на Ива Михайлова, след като полицията не я открила на посочения от нея адрес и установила, че тя не е изпълнила задължението си да се явява в полицейското управление. Това съобщава македонското издание „Скопие1“, позовавайки се на информация от държавното обвинение.

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Искането идва, след като Михайлова се появи в България, въпреки че срещу нея са в сила съдебни ограничения, свързани с напускането на Северна Македония.

От прокуратурата са заявили пред медията, че са били уведомени от съда във вторник сутринта и незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга мярка за неотклонение.

Председателят на Основния съд в Кочани Спиро Борисов е потвърдил, че в 9:40 ч. местно време съдът е получил уведомление от Министерството на вътрешните работи, което впоследствие е било изпратено на прокуратурата.

По думите му съдът трябва да се произнесе по искането на обвинението. След постановяване на съответното решение може да бъде издадена заповед за издирване.

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Как Ива Михайлова се озова в България?

Случаят привлече общественото внимание, след като в понеделник Михайлова се появи пред български медии и заяви, че се намира в България.

Според информацията на прокуратурата от 9 октомври 2025 г. са ѝ отнети българският и северномакедонският паспорт. Наложени са ѝ също забрана да преминава държавната граница с лична карта, забрана да напуска Кочани и задължение редовно да се явява пред компетентните органи.

От обвинението посочват, че рискът от укриване е бил сред основните причини прокурорите многократно да се противопоставят на исканията за връщане на документите ѝ за пътуване.

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Междувременно Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Проверка чрез съвместния контактен център с България е показала, че и българската гранична полиция няма данни за регистрирано законно влизане на нейно име.

Според граничните регистри последното отчетено влизане на Михайлова в България е от септември 2025 г., а през октомври същата година е регистрирано излизането ѝ от България и влизането ѝ в Северна Македония.

Версията на адвоката ѝ се различава от официалната информация на властите. Пред NOVA той заяви, че двамата са преминали през официален граничен пункт и са представили документи пред северномакедонските служители. Самата Михайлова е обяснила пред български медии, че е решила да се върне в България заради влошено здравословно състояние.

Така обстоятелствата около преминаването на границата остават неизяснени.

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Делото срещу Михайлова в Северна Македония

Ива Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея се води съдебно производство в Кочани за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата.

Обвинението е във връзка с катастрофа от октомври 2025 г., при която загива човек, а няколко души са ранени, включително самата Михайлова. Тя е получила тежки травми на гръбначния стълб.

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Здравословното ѝ състояние и възможностите за лечение в България станаха предмет на разговори между институциите на двете държави. Българското Министерство на външните работи също се ангажира със случая, като въпросът за необходимата медицинска помощ беше поставен в дипломатическите контакти между София и Скопие.

Съдебното производство в Северна Македония продължава. Предстои Основният съд в Кочани да се произнесе по искането на прокуратурата за задържане под стража.