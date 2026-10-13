Свят

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

Мярката е поискана, след като полицията не я открила на адреса ѝ и установила, че не се е явила, както е била задължена

Василена Василева Василена Василева

13 октомври 2026, 14:20
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П рокуратурата в северномакедонския град Кочани е внесла искане за задържане под стража на Ива Михайлова, след като полицията не я открила на посочения от нея адрес и установила, че тя не е изпълнила задължението си да се явява в полицейското управление. Това съобщава македонското издание „Скопие1“, позовавайки се на информация от държавното обвинение.

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Искането идва, след като Михайлова се появи в България, въпреки че срещу нея са в сила съдебни ограничения, свързани с напускането на Северна Македония.

От прокуратурата са заявили пред медията, че са били уведомени от съда във вторник сутринта и незабавно са внесли предложение за налагане на по-строга мярка за неотклонение.

Председателят на Основния съд в Кочани Спиро Борисов е потвърдил, че в 9:40 ч. местно време съдът е получил уведомление от Министерството на вътрешните работи, което впоследствие е било изпратено на прокуратурата.

По думите му съдът трябва да се произнесе по искането на обвинението. След постановяване на съответното решение може да бъде издадена заповед за издирване.

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

Как Ива Михайлова се озова в България?

Случаят привлече общественото внимание, след като в понеделник Михайлова се появи пред български медии и заяви, че се намира в България.

Според информацията на прокуратурата от 9 октомври 2025 г. са ѝ отнети българският и северномакедонският паспорт. Наложени са ѝ също забрана да преминава държавната граница с лична карта, забрана да напуска Кочани и задължение редовно да се явява пред компетентните органи.

От обвинението посочват, че рискът от укриване е бил сред основните причини прокурорите многократно да се противопоставят на исканията за връщане на документите ѝ за пътуване.

„Тук се чувствам в безопасност“: Ива Михайлова разказа как е преминала границата и се е прибрала в България

Междувременно Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата за граничен контрол няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Проверка чрез съвместния контактен център с България е показала, че и българската гранична полиция няма данни за регистрирано законно влизане на нейно име.

Според граничните регистри последното отчетено влизане на Михайлова в България е от септември 2025 г., а през октомври същата година е регистрирано излизането ѝ от България и влизането ѝ в Северна Македония.

Версията на адвоката ѝ се различава от официалната информация на властите. Пред NOVA той заяви, че двамата са преминали през официален граничен пункт и са представили документи пред северномакедонските служители. Самата Михайлова е обяснила пред български медии, че е решила да се върне в България заради влошено здравословно състояние.

Така обстоятелствата около преминаването на границата остават неизяснени.

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Делото срещу Михайлова в Северна Македония

Ива Михайлова има българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея се води съдебно производство в Кочани за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата.

Обвинението е във връзка с катастрофа от октомври 2025 г., при която загива човек, а няколко души са ранени, включително самата Михайлова. Тя е получила тежки травми на гръбначния стълб.

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Здравословното ѝ състояние и възможностите за лечение в България станаха предмет на разговори между институциите на двете държави. Българското Министерство на външните работи също се ангажира със случая, като въпросът за необходимата медицинска помощ беше поставен в дипломатическите контакти между София и Скопие.

Съдебното производство в Северна Македония продължава. Предстои Основният съд в Кочани да се произнесе по искането на прокуратурата за задържане под стража.

Редактор: Василена Василева
Източник: Скопие1    
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Прокуратурата в Кочани иска Ива Михайлова да бъде задържана под стража

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