Свят

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

МВнР на РСМ посочва, че ще информира международните партньори за развитието на случая, особено институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа

12 октомври 2026, 15:46
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В ъв връзка с бягството на Ива Михайлова в България и нейното приемане на високо ниво в София, Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония посочва, че това поведение на българските държавни институции подкопава усилията, които се полагат за изграждане на доверие, и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседските отношения, съобщава МВнР на Северна Македония, цитирано от местната медия „Слободен печат“.

Министерството заявява, че приемането на високо ниво на лице, срещу което се води съдебно производство, „изпраща сериозно погрешно послание“.

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при челен сблъсък край Кочани в Северна Македония, при който загина водачът на другия автомобил, а тя получи сериозни гръбначни травми. Срещу нея бе повдигнато обвинение за причиняване на катастрофата със смъртен случай, като властите в Скопие ѝ отнеха личните документи и ѝ наложиха забрана за напускане на страната.

Михайлова и нейните близки категорично отхвърлят обвиненията и твърдят, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, а от организацията „Фондация Македония“ съобщиха за упражняван натиск и процесуални нарушения от страна на македонските правоохранителни органи.

В продължение на месеци младата жена настояваше да ѝ бъде разрешено специализирано лечение в България заради влошеното ѝ здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че тя вече се намира на българска територия и предстои да премине през подробни медицински прегледи в болница „Пирогов“.

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

„Националната принадлежност и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции. Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право на изключение от законите. От Република България, като членка на Европейския съюз, очакваме действие в съответствие с основните европейски принципи: зачитане на съдебните процедури, сътрудничество между компетентните институции и равенство пред закона. Действията, които създават впечатление за институционална защита от съдебна отговорност, са несъвместими с тези принципи. Върховенството на правото не трябва да бъде селективно, нито да зависи от националната принадлежност на индивида“, се казва в реакцията на Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония.

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

Министерството посочва, че ще информира международните партньори за развитието на случая, особено институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа.

„Подобни действия, за които съществуват и предишни примери, директно нарушават доверието между двете държави и повдигат сериозни въпроси относно последователността в спазването на съвместните европейски ценности. Оставаме посветени на развитието на добросъседските отношения, базирани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи. Очакваме същата отговорност и от българска страна. Зачитането на правосъдието не е въпрос на политически избор, а основно европейско задължение“, се казва в съобщението на Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония.

Бащата на Ива Михайлова: Властта в Северна Македония прехвърля вината върху дъщеря ми

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония официално потвърди, че след проверки в системата за граничен контрол е установено, че за Ива Михайлова няма регистрирано излизане от територията на страната.

Допълнително, чрез Съвместния контактен център с България, са извършени проверки и от страна на българската Гранична полиция. От българска страна е получена информация, че за Михайлова няма данни за легално влизане на българска територия. Според граничните регистри лицето за последно е влизало в България през септември 2025 г., а през октомври 2025 г. е регистрирано нейното излизане и връщане в Северна Македония.

„Тук се чувствам в безопасност“: Ива Михайлова разказа как е преминала границата и се е прибрала в България

Случаят предизвика лавина от остри политически реакции и обвинения в Скопие.

„Бащата и дъщерята са в България, извън обсега на македонските институции, а вътрешното ни министерство отново доказва, че е неспособно да приложи дори собствените си мерки“, реагираха от северномакедонската опозиционна партия „Левица“.

От там подчертават, че Ива Михайлова, която е обвиняема за тежка катастрофа със загинал, е стигнала до София въпреки наложената ѝ забрана за напускане на страната. Неговият баща Симеон Михайлов, осъден на 13 години затвор за опит за убийство по делото „Детонатор“, също от години се укрива от македонското правосъдие в България.

„Границите ни са като швейцарско сирене. Външният министър Тимчо Муцунски само преди дни преговаряше в София. Дали зад затворени врати не е договорено симулиране на сляпота пред бягството на Михайлова в размяна на отстъпки около ветото?“, питат от „Левица“ и искат оставката на северномакедонския вътрешен министър Панче Тошковски.

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

От своя страна северномакедонският Демократичен съюз поиска спешно разследване и наказателна отговорност за всички лица, организирали или подпомогнали бягството.

„Михайлова стана недостъпна за правосъдието. Искаме МВР, Митниците и Прокуратурата в Скопие да установят как е било възможно тя да напусне страната и дали са съдействали полицаи или митничари. Особено тревожно е, че бягството се случва в момент, когато трябваше да бъде извършена медицинска експертиза от български лекари. Трябва да се проучи и ролята на нейния адвокат, включително как тя е избягала при отнети македонски и български паспорти“, заявяват от партията.

Ива Михайлова влиза на лечение в "Пирогов"
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Ива Михайлова Пирогов
Ива Михайлова Пирогов
Ива Михайлова Пирогов
Ива Михайлова Пирогов
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