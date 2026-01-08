Свят

Гръцките фермери започнаха 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Протестиращите отхвърлиха предложенията на правителството и настояват за субсидии и данъчни облекчения

Обновена преди 20 минути / 8 януари 2026, 07:44
Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп
Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?

Пререгистриран под руски флаг, следен от Великобритания, задържан от САЩ: Защо един ръждясал танкер в Атлантика предизвика толкова голям интерес?
Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена в Минеаполис от имиграционните служби
Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам

Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам
САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела
САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела
Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл"

Гиганти от САЩ наддават за активите на „Лукойл“

П ротестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили.

По обяд започна блокадата на граничен пункт "Кулата". Предварителната заявка на гръцките фермери е, че това ще бъде най-продължителният протест от началото на тяхното недоволство до сега и ще остане в сила цели 48 часа. Към момента забраната за движение важи само за тежкотоварните камиони над 12 т. Леките автомобили, автобусите и бусовете преминават безпрепятствено

От АПИ съобщиха тази сутрин, че е ограничено движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при 106-ия км през Илинден – Ексохи. Водачите изчакват на място. Временно се ограничава и движението през „Капитан Петко Войвода" за всички моторни превозни средства.

Хаос по границата с Гърция - кои пунктове са затворени и кои работят

Повечето от ръководителите на продължаващите от декември блокади не приеха предложенията на правителството в Атина за повишени субсидии и по-ниски цени на горива и ток, като настояват за целенасочени помощи и данъчни облекчения.

Исканията им включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

„Последните новини са, че от 12:00 часа днес до събота фермерите, заедно с останалите съюзи, затварят пунктовете, включително тези с България и Северна Македония”, каза пред NOVA икономистът Плутархос Маридакис.

„Официалната информация е, че за България ще се пускат по определен режим само леките и туристическите автомобили. За Северна Македония е по-сложно – там е напълно затворено”, допълни той.

Маридакис oтбеляза, че предстоят преговори с правителството.

Източник: БТА/Валерия Димитрова    
Гърция фермери протест блокада ГКПП България
МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

МОН готви сериозна промяна в матурата по математика след 7. клас

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Адът в новогодишната нощ: Собственичката на бара, където загинаха 40 души, бягала с касов апарат, докато хората изгаряли

Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

Защо Чехия не приема еврото?

Защо Чехия не приема еврото?

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Преди 6 часа
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 6 часа
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Преди 6 часа
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 6 часа
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Преди 6 часа
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 6 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Преди 6 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 6 часа

Последни новини

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници
България Преди 9 минути

КЗК проверява фирми за картел при доставка на храна за болници

България Преди 9 минути

Разследва се дали има забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено
Любопитно Преди 11 минути

Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Любопитно Преди 11 минути

Информационен лист, публикуван от администрацията на Тръмп, го нарича „най-значителното пренастройване на федералната хранителна политика от десетилетия“

След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции
Любопитно Преди 54 минути

След седмици спекулации: Брадли Купър отговори на слуховете за пластични операции

Любопитно Преди 54 минути

Слуховете, че Купър си е правил пластична операция, започнаха миналата година, когато актьорът започна да промотира най-новия си филм „Is This Thing On?“ и феновете започнаха да спекулират защо изглежда толкова различно

България и светът: Избори ще решат бъдещето на над 40 държави
България Преди 1 час

България и светът: Избори ще решат бъдещето на над 40 държави

България Преди 1 час

Предстоят президентски, парламентарни и общи избори, които ще оформят управлението на близо една пета от световното население, вътрешната политика, икономика и глобални съюзи

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"
България Преди 1 час

Задържаха марихуана за 6 млн. евро в камион на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Полски гражданин е задържан за до 72 часа

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

Любопитно Преди 1 час

Актьорът Александър Димов е първият гост в журито на риалити формата

Чейндж бюра или банка: Kолко струва обмяната на евро в България
България Преди 1 час

България Преди 1 час

Разликите в курсовете, скритите такси и какви условия предлагат финансовите институции при въвеждането на еврото

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия
България Преди 1 час

Държавата отпуска 80 млн. лева на общините за превантивни мерки срещу природни бедствия

България Преди 1 час

Средствата ще бъдат насочени основно към общините и общинските предприятия

Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава
Любопитно Преди 2 часа

Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава

Любопитно Преди 2 часа

Снежните валяци са рядко природно явление, при което при точно определени условия – мокър сняг, заледена повърхност и поривист вятър – вятърът сам оформя търкалящи се снежни топки, които нарастват с движението си

Снимката е илюстративна

Шофьор размаха бухалка на оживен столичен булевард
България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

На кадрите се вижда как водачът слиза от автомобила си, държейки бухалка, и влиза в конфликт с друг мъж, чиято кола му пречи да се включи в движението

Лед, студ и сняг: Пътната обстановка в страната е затруднена (ОБЗОР)
България Преди 2 часа

Лед, студ и сняг: Пътната обстановка в страната е затруднена (ОБЗОР)

България Преди 2 часа

В София и над 20 други области има обилен снеговалеж, за които НИМХ обяви жълт и оранжев код за опасно време, доведе до мокри и заледени пътни настилки, затруднен градски транспорт и призиви от властите за изключително внимание

Снимката е илюстративна

Почина Шон Суейзи – по-малкият брат на Патрик Суейзи
Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Смъртта на Шон настъпва малко повече от 16 години след кончината на неговия известен брат Патрик, който почина от рак на панкреаса през септември 2009 г.

Мощни ветрове затвориха ключови гръцки пристанища, фериботите са спрени
Свят Преди 2 часа

Мощни ветрове затвориха ключови гръцки пристанища, фериботите са спрени

Свят Преди 2 часа

В някои морски райони вятърът е достигнал 8 до 9 по скалата на Бофорт

Lenovo Legion Pro Rollable Concept лаптоп

Екранът на лаптопа все не достига? Този протопип има "таен" дисплей, навит на роло

Технологии Преди 2 часа

Идеята на лаптопите е да са компактни и лесни за пренасяне. Но вече са се превърнали и в основно устройство за работа на мнозина, което пък означава, че малките им екрани често не са достатъчни. Затова пък има интересни нови решения от CES 2026

Такса "Приятно пътуване": Сайтове предлагат винетки на по-висока цена
България Преди 2 часа

Такса "Приятно пътуване": Сайтове предлагат винетки на по-висока цена

България Преди 2 часа

„Действащото законодателство не разрешава такъв тип продажба", каза директорът на тол управлението Олег Асенов

Земетресение край гръцкия остров Крит
Свят Преди 3 часа

Земетресение край гръцкия остров Крит

Свят Преди 3 часа

Епицентърът на труса е бил 91 километра югозападно от остров Антикитера

