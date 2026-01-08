Гръцките фермери започнаха 48-часова блокада на всички гранични пунктове

Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам

П ротестиращите гръцки фермери възнамеряват да блокират всички гранични пунктове, включително и за леки автомобили.

По обяд започна блокадата на граничен пункт "Кулата". Предварителната заявка на гръцките фермери е, че това ще бъде най-продължителният протест от началото на тяхното недоволство до сега и ще остане в сила цели 48 часа. Към момента забраната за движение важи само за тежкотоварните камиони над 12 т. Леките автомобили, автобусите и бусовете преминават безпрепятствено

От АПИ съобщиха тази сутрин, че е ограничено движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при 106-ия км през Илинден – Ексохи. Водачите изчакват на място. Временно се ограничава и движението през „Капитан Петко Войвода" за всички моторни превозни средства.

Повечето от ръководителите на продължаващите от декември блокади не приеха предложенията на правителството в Атина за повишени субсидии и по-ниски цени на горива и ток, като настояват за целенасочени помощи и данъчни облекчения.

Исканията им включват незабавно изплащане на дължимите европейски субсидии, гарантирани минимални цени за основните селскостопански продукти, които да покриват производствените разходи, както и премахване или намаляване на ДДС и други такси, които са в тежест на земеделците.

„Последните новини са, че от 12:00 часа днес до събота фермерите, заедно с останалите съюзи, затварят пунктовете, включително тези с България и Северна Македония”, каза пред NOVA икономистът Плутархос Маридакис.

„Официалната информация е, че за България ще се пускат по определен режим само леките и туристическите автомобили. За Северна Македония е по-сложно – там е напълно затворено”, допълни той.

Маридакис oтбеляза, че предстоят преговори с правителството.