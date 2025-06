Бившата на Пъф Деди е била с него в леглото, когато е излязъл записът с побоя на Каси

Б ившата приятелка на Шон "Диди" Комбс (Пъф Деди) даде показания, че е била в леглото с музикалния магнат, когато в интернет се появи видеозапис на очевидното му нападение над Касандра "Каси" Вентура.

Жената, свидетелствала под името „Джейн”, разказа, че атмосферата тогава е била „много зловеща“, след като скандалното видео от инцидента в хотел през 2016 г. започва да се разпространява.

