„Изпратих всичките ти голи снимки“: Асистентка на Пъф Деди го обвини в заплахи и унижение

В третата седмица от съдебния процес срещу Шон „Диди“ Комбс (Пъф Деди) по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, бившата му асистентка даде показания, че музикалният магнат е отнел телефона ѝ и я е заплашил с разпространение на интимни снимки.

Асистентката, представила се пред съда под псевдонима Миа, заяви на 29 май (четвъртък), че Комбс я е попитал защо върви толкова близо до него, след което е взел телефона ѝ и е влязъл с него в банята.

Sean "Diddy" Combs' former assistant testified about multiple alleged sexual assaults.



"I thought I could just die with it and not tell anyone...It's the worst and most shameful thing that's ever happened to me."https://t.co/oFNL3bDfqK