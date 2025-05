От Каси до Дженифър Лопес: Любовният живот на Шон "Диди" Комбс

И нтимните подробности от личния живот на Шон "Диди" Комбс излязоха наяве по време на текущия му федерален наказателен процес в Ню Йорк. През септември 2024 г. Комбс беше арестуван и официално обвинен в сексуален трафик, заговор за рекет, както и транспортиране за участие в проституция. Музикалният магнат се призна за невинен и няколко пъти му беше отказано освобождаване под гаранция. Процесът започна на 12 май 2025 г.

Каси – жалби, доказателства и началото на истинския скандал

Обвиненията срещу Комбс набраха публичност, след като бившата му дългогодишна приятелка Касандра "Каси" Вентура го съди през ноември 2023 г., твърдейки, че е била жертва на изнасилване и сексуален трафик по време на 10-годишната им връзка. Ден по-късно страните постигнаха извънсъдебно споразумение, но през следващите месеци се появиха множество други съдебни искове, обвиняващи Комбс в сексуално насилие, което той категорично отрича.

През март 2024 г. имоти на рапъра в Лос Анджелис, Маями и Ню Йорк бяха обискирани във връзка с делото. През май същата година бе публикуван видеозапис, показващ как Комбс упражнява физическо насилие върху Каси в хотел през 2016 г. По-късно самият той призна, че е на записа, и се извини публично.

На 13 май Каси застана на свидетелската скамейка и описа контролиращо и принудително спрямо нея поведение от страна на Комбс.

Каси е само една от половинките на Комбс, като сред тях е и Дженифър Лопез. Прочетете повече, за да научите кои са те:

Миса Хилтън

Misa Hylton has been a consistent presence at Sean “Diddy” Combs’ federal sex trafficking trial, a clear show of support for their son, Justin Combs. Despite navigating her own health challenges, having been seen using a walker and wearing a medical boot, Hylton put her health to… pic.twitter.com/8Htze8AGtz