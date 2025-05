Бебешко олио, розов кетамин и $9000 в брой: Какво откриха в хотелската стая на Пъф Деди

В хотелската стая на Шон „Диди“ Комбс са били открити бебешко олио, розов кетамин и 9000 долара в брой – това разкриват нови снимки на доказателства, представени по време на федералния процес срещу музикалния продуцент.

На фона на продължаващото дело за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, Окръжният съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) разпространи снимки от апартамента на Комбс в хотел Park Hyatt New York в понеделник, 16 септември.

Комбс бе задържан на място по обвинения в трафик на хора, рекет и транспортиране с цел проституция – обвинения, които той категорично отрича.

По време на съдебното заседание в петък, 16 май, представители на Службата за вътрешна сигурност представиха фотографии, показващи какво е било открито в хотелската стая след ареста на Комбс. Специалният агент Ясин Бинда, който е заснел доказателствата, свидетелства, че в една от чантите в коридора до гардероба е открита цип-затваряща се торбичка с бебешко олио Johnson's и друга – с лубрикант Astroglide.

Освен това Бинда посочи, че в хола е било използвано „осветително устройство“ за създаване на „атмосферна светлина“, а в банята са били открити няколко бутилки с бебешко олио. Сред другите доказателства, открити от агенцията, са iPhone, чанта Louis Vuitton, съдържаща бутилка с лекарство, изписано на името „Франк Блек“, и две бутилки лубрикант върху нощното шкафче в спалнята. По-късно в съдебната зала бяха представени още снимки на масло и лубриканти.

Бутилката с лекарството, закупена от аптеката Walgreens, носела етикет за Clonazepam – медикамент, който според Mayo Clinic се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на определени епилептични разстройства, както и на паническо разстройство. В самата бутилка обаче е имало две торбички с „розов прах“, според показанията на агента.

Анализите показват, че веществото в едната торбичка е дало положителен резултат за кетамин, а в другата – за комбинация от MDMA и кетамин. И двете вещества са били предадени на журито за оглед. По информация на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), кетаминът е „дисоциативен анестетик с халюциногенни ефекти, който нарушава зрителното и слуховото възприятие и предизвиква усещане за откъснатост и загуба на контрол“.

От DEA допълват, че MDMA „действа едновременно като стимулант и халюциноген, предизвикващ прилив на енергия, изкривено усещане за време и засилено тактилно възприятие“.

Агент Бинда също така свидетелства, че в хотелската стая е била намерена черна чантичка за кръста, окачена на леглото, в която са се намирали 9000 долара в брой.