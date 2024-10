Все повече мъже прибягват до пластична хирургия

М ъжете все по-често се обръщат към пластичните хирурзи, за да подобрят външния си вид. Това заяви Наталия Мантурова, главен пластичен хирург на свободна практика на Министерството на здравеопазването на Русия.

Тя отбеляза, че броят на мъжете, които се интересуват от пластична хирургия, нараства по целия свят и Русия не е изключение. Според нея, като правило, те искат да коригират носа, ушите и клепачите.

Unless you literally need it to breathe, don’t get plastic surgery. Ever.



Big homie just slaughtered his physiognomic prowess earned through 1000s of generations of his ancestors. pic.twitter.com/Ua41Mw5O55