Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

31-годишен бразилски моден инфлуенсър Адайр Мендес Дутра Жуниор (известен онлайн също като „Жуниор Дутра“) почина след усложнения от козметична процедура, известна като операция на „лисичи очи“. Съобщава се, че той е развил сериозна инфекция на лицето, а по-късно и тежки симптоми като задух, преди да почине.

Какво се случи

Адайр Мендес Дутра Жуниор почина на 3 октомври, след като се съобщава, че е получил усложнения след козметична процедура „лисичи очи“, направена по-рано през годината.

Преди смъртта си, Джуниър публично се оплакал от подуване, синини и инфекция по лицето си, споделяйки видеоклипове и снимки от трудностите си при възстановяването. Той също така обвинил практикуващия лекар на име Фернандо Гарби в лекарска небрежност и подал жалба в полицията, в която твърдял, че е упражнявал незаконна медицинска практика, измама и е причинил тежки телесни повреди.

В деня, в който се е разболял, той е получил задух и е бил приет в държавна болница в Сао Пауло, където е починал малко след това. Официалната причина за смъртта все още се разследва и медицинските досиета все още не са публично достояние.

Тази поредица от трагични последици насочи вниманието към козметичните процедури, често рекламирани в социалните медии, особено тези, водени от нелицензирани или съмнителни специалисти.

Какво представлява операцията „лисичи очи“?

„Лисичи очи“ е козметична процедура, насочена към повдигане и удължаване на външните ъгли на очите, за да се създаде вид, често срещан в бюти филтрите в социалните мрежи.

Тъй като няма единен стандартен метод, могат да се използват различни техники, включително:

Повдигане с конци: поставяне на хирургически конци под кожата, за да се издърпа ъгълът нагоре

Кантопластика/кантопексия: хирургично стягане, преоформяне или препозициониране на структурите в очните ъгли

хирургично стягане, преоформяне или препозициониране на структурите в очните ъгли Комбинации от лифтинг на вежди или средна част на лицето: коригиране на тъкан в областта на веждите или бузите, за да се повлияе индиректно на формата на очите

коригиране на тъкан в областта на веждите или бузите, за да се повлияе индиректно на формата на очите Нехирургични добавки: в някои случаи се използват филъри или невромодулатори (ботокс и др.) за оформяне/отпускане на мускулите, за да се подпомогне ефектът.

Според експерти, външният вид наподобява това, което много филтри за красота създават в приложенията и затова е станал популярен (особено в социалните медии), тъй като хората търсят тази стилизирана естетика.

Въпреки козметичната си привлекателност, процедурата е сложна: окото е деликатна област с много жизненоважни структури, включително нерви, кръвоносни съдове и слъзната система. Поради това операцията „лисичи очи“ се счита за високорискова, особено когато се извършва от специалисти без пълно хирургическо обучение или квалификация.

Какви са рисковете и усложненията от тази процедура?

Тъй като „лисичи очи“ съчетават хирургично повдигане, препозициониране на тъкани и техники с конец, потенциалните усложнения са значителни:

Инфекция: Възпалението или инфекцията са сред най-честите и опасни усложнения. Самият Дутра съобщава за развитие на инфекция след процедурата. Ако не се лекува своевременно, инфекцията може да се разпространи в близките тъкани или дори да навлезе в кръвния поток (сепсис).

Възпалението или инфекцията са сред най-честите и опасни усложнения. Самият Дутра съобщава за развитие на инфекция след процедурата. Ако не се лекува своевременно, инфекцията може да се разпространи в близките тъкани или дори да навлезе в кръвния поток (сепсис). Увреждане на тъканите, некроза, нараняване на кожата: Лошият кръвен поток или травмата по време на процедурата може да доведе до некроза на кожата (тъканна смърт), образуване на белези или загуба на кожа в третираната област.

Лошият кръвен поток или травмата по време на процедурата може да доведе до некроза на кожата (тъканна смърт), образуване на белези или загуба на кожа в третираната област. Екструзия, миграция или скъсване на нишката: Нишките могат да стърчат, да мигрират, да станат видими или да се скъсат, причинявайки асиметрия, дразнене или необходимост от отстраняване. В някои доклади Дутра твърди, че е усетил как нишката е избутвана навън.

Нишките могат да стърчат, да мигрират, да станат видими или да се скъсат, причинявайки асиметрия, дразнене или необходимост от отстраняване. В някои доклади Дутра твърди, че е усетил как нишката е избутвана навън. Увреждане на нервите или загуба на сетивност: Може би един от най-опасните рискове, деликатните нерви около окото - сензорни нерви, двигателни нерви - могат да бъдат увредени, което води до изтръпване, потрепване или дори нарушено мигане.

Може би един от най-опасните рискове, деликатните нерви около окото - сензорни нерви, двигателни нерви - могат да бъдат увредени, което води до изтръпване, потрепване или дори нарушено мигане. Слепота или зрителни проблеми: Макар и рядко, в екстремни случаи увреждането на кръвоносните съдове или орбиталните структури може да повлияе на зрението.

Макар и рядко, в екстремни случаи увреждането на кръвоносните съдове или орбиталните структури може да повлияе на зрението. Нежелани естетически резултати: Резултатът може да изглежда неестествен, асиметричен или изкривен, ако повдигането е прекомерно или неправилно преценено.

Резултатът може да изглежда неестествен, асиметричен или изкривен, ако повдигането е прекомерно или неправилно преценено. Забавено разпознаване на проблеми или системни усложнения: Ако усложненията не бъдат открити или лекувани бързо, локалните проблеми могат да ескалират до системни проблеми, включително респираторен дистрес, сепсис или по-тежки последици.

Тъй като много от тези козметични операции се рекламират агресивно онлайн – понякога през граница или на места с хлабава регулация – пациентите може да подценяват рисковете или да не проверят квалификацията на практикуващите. Например, в случая с Дутра, основен спорен момент е, че практикуващият е бил зъболекар (не сертифициран пластичен или окулопластичен хирург) и че Дутра е открила, че практикуващият е използвал регистрационен номер на зъболекар, а не медицински лиценз.