Възможен ли е мир? Тръмп смени условията, САЩ и Иран си размениха нови удари

1 юни 2026, 09:41
Източник: iStock/GettyImages

С АЩ нанесоха удари при „самоотбрана“ в Иран през уикенда, в момент, когато президентът Доналд Тръмп върна промени по предложеното споразумение за удължаване на съществуващото прекратяване на огъня в региона и възобновяване на преминаването през Ормузкия пролив.

Ударите в Иран бяха насочени срещу ирански радарни обекти и пунктове за командване и контрол и бяха в отговор на „агресивни ирански действия, включващи свалянето на американски безпилотен самолет MQ-1, който е оперирал над международни води“, съобщиха от Централното командване на САЩ в неделя вечерта.

„Американски изтребители реагираха бързо, елиминирайки иранската противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона за еднократна атака (дронове камикадзе), които представляваха ясна заплаха за корабите, транзитиращи през регионалните води“, заявиха от Централното командване, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Междувременно Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) на Иран обяви, че е поразил американска военновъздушна база, за която се твърди, че е била използвана за стартиране на атака срещу телекомуникационна кула на иранския остров Сирик, според изявление, разпространено от няколко ирански държавни медии.

В изявлението не се посочва коя точно въздушна база е била ударена, но съобщението дойде, след като Кувейт докладва, че е отбил атаки с дронове и ракети.

Иран и САЩ многократно си разменят огън, откакто в началото на април влезе в сила тяхното несигурно прекратяване на огъня, включително миналата седмица, когато Кувейт също заяви, че е попаднал под обстрел от ирански ракети и дронове. Тези ескалации разтърсиха региона, но досега не са довели до провал на прекратяването на огъня.

Меморандум за разбирателство

В основата на настоящите преговори за прекратяване на враждебните действия е меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, който би сложил край на боевете и би подготвил почвата за по-нататъшни разговори по ключови висящи въпроси.

Последните предложени промени от страна на Тръмп, които той направи след среща със съветници в петък, вече удължиха преговорите с още една седмица. „Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за САЩ и за тези, които са с нас“, написа Тръмп в публикация в Truth Social, след като Централното командване потвърди последните удари.

Точните промени, поискани от Тръмп, не станаха ясни веднага, но официални лица заявиха, че президентът е настоял за по-строг език около ядрените ангажименти на Иран и обещанието му да отвори отново Ормузкия пролив. Съюзниците на САЩ в Залива са били запознати с дискусиите. Чуждестранен представител, запознат с въпроса, заяви пред CNN, че промените не са съществени и се фокусират най-вече върху желанието на САЩ за гаранции по тези въпроси.

Тръмп също така изрази безпокойство относно това какво финансово облекчение може да бъде предоставено на Иран като част от сделката, опасявайки се от сравнения с „палетите с пари“, доставени по време на ядреното споразумение от ерата на Обама, което той определя като слабо.

Преди да бъдат обявени последните удари в Иран, служител на САЩ заяви пред CNN, че по-нататъшни военни удари са малко вероятни, тъй като сделката е близо, а регионалните съюзници не искат подновяване на бойните операции.

Последната серия от предложени промени идва седмица след като Тръмп обяви сделката за „до голяма степен финализирана“ и сигнализира, че краят на войната е неизбежен. Оттогава насам американски служители съобщават за напредък в постигането на споразумение, което да сложи край на враждебните действия, да отвори отново пролива и да даде старт на по-подробни разговори по ядрената програма на Иран.

И все пак, дори след като Тръмп обяви, че ще вземе „окончателно решение“ по време на срещата в петък и очерта някои от условията на сделката в социалните мрежи, двучасовата сесия приключи без окончателно решение.

Докато Тръмп твърдеше в съобщението си, че САЩ ще конфискуват и унищожат запасите на Иран от високообогатен уран, Иран последователно заявява, че не обсъжда детайли от ядрената си програма в рамките на настоящите преговори.

Тръмп също така твърдеше, че не е имало обсъждане за превод на пари като част от сделката – условие, което Иран настоява, че трябва да бъде включено във всяко споразумение.

Как ще бъдат разрешени тези разминавания остава неясно, докато пазаренето за текста на споразумението продължава. Axios и The New York Times съобщиха по-рано за искането на Тръмп за промени.

„Никакво доверие“ на врага, казва Иран

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви в неделя, че никое споразумение със Съединените щати няма да бъде одобрено, докато не бъдат гарантирани „правата“ на Техеран, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.

„Войниците на дипломатическото бойно поле нямат доверие в думите и обещанията на врага. Това, което има значение за нас, са осезаемите постижения, които трябва да получим, в замяна на което ще изпълним ангажиментите си“, заяви Галибаф.

CNN научи, че иранска балистична ракета е била прихваната миналата седмица близо до военновъздушната база „Али Ал Салем“ в Кувейт, което е довело до леки наранявания сред персонала на базата поради падащи отломки, според запознат източник.

Сенаторът от Делауеър Крис Кунс в неделя сутринта заяви, че условията, които Тръмп очерта миналата седмица за сделка, изглеждат приемливи на хартия, но изрази скептицизъм дали това ще бъде постижимо на практика – особено по отношение на Ормузкия пролив.

„Въпреки че можем да използваме технологичното си превъзходство, за да бомбардираме големи фабрики в Иран, няма да можем да ги спрем да използват капацитета си от мини, за да затворят Ормузкия пролив, и своите дронове, за да атакуват нас и нашите съюзници. Ще ни трябва строга сделка, за да се справим реално с тази нова способност, която Иран демонстрира в тази война“, каза в предаването „Fox News Sunday“ Кунс, демократ, който членува в Комисията по външни отношения към Сената. 

В отговор на хватката, която Иран наложи над пролива, критичен коридор за глобалната търговия с енергия, Тръмп нареди на ВМС на САЩ да блокират пристанищата на страната и да прочистят пролива от ирански мини. Блокадата продължи и по време на преговорите, като в петък американските военни извадиха от строя кораб под флага на Гамбия, който плаваше към Иран, изстрелвайки ракета в машинното му отделение, според Централното командване на САЩ.

В изявление на СЕНТКОМ (CENTCOM), публикувано в социалните мрежи в събота, се казва, че корабът M/V Lian Star е бил на път към иранско пристанище в Оманския залив, когато американските военни са отправили „повече от 20 предупреждения“, че той нарушава американската блокада на иранските пристанища.

Това отбеляза петия търговски кораб, който американските военни изваждат от строя от началото на блокадата, съобщиха от СЕНТКОМ. Повече от 100 плавателни съда също са били пренасочени.

Петролни резерви

Докато икономическите въздействия продължават по време на преговорите, директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет заяви в неделя, че федералното правителство и частните компании все още имат „милиарди“ барели петрол в резерв, докато използват доставки, за да компенсират растящите цени на петрола.

„Имаме достатъчно време за реакция… има голям натиск върху Иран най-накрая да се съгласи с условията на президента“, каза той в интервю за предаването „This Week“ на ABC, отговаряйки на опасенията на мениджър от Exxon Mobil от миналия четвъртък, че запасите наближават „нечувани“ нива.

Стратегическият петролен резерв е намалял с още 9.1 милиона барела между 15 и 22 май, според седмичен доклад, публикуван от Администрацията за енергийна информация. Това е повече от рекордното намаление от 8.6 милиона барела, отчетено на 13 май.

„Ако сделката с Иран бъде потвърдена и настоящите блокади бъдат премахнати от Ормузкия пролив, може да отнеме два месеца, преди петролните доставки да се върнат към нормалното си състояние“, каза Хасет.

По-ниските цени на петрола ще зависят и от това колко бързо рафинериите ще успеят да възстановят петролните си потоци, след като обектите спряха производството по време на войната.

Повишените цени на петрола предизвикаха по-високи цени на бензина. Средните цени на бензина в САЩ достигнаха 4.34 долара за галон в неделя, според AAA. Това е спад с около 18 цента спрямо преди седмица, но остава с почти 46% по-високо в сравнение с началото на войната. Растящите цени на енергията повлияха на възприятията на американците за икономиката. Едва 16% на сто от американците оценяват икономиката като отлична или добра, според скорошно проучване на Gallup.

Хасет отхвърли влошаващите се възприятия на американците за икономиката, твърдейки, че ръстът на реалните заплати и на фондовия пазар са компенсирали инфлацията. „Ако погледнат портфейлите си и видят колко пари имат след, нали знаете, увеличението на цените, те ще разберат, че разполагат с много повече пари“, каза той.

Източник: CNN    
Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

Учени откриха грешка в краш стандартите, която излага жените на значително по-голям риск

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Петима души загинаха при експлозия във фабрика в Южна Корея

Според полицията и пожарните служби експлозията е станала на първия етаж на фабриката

Франция е задържала петролен танкер на руския "сенчест флот"

Еманюел Макрон съобщи, че операцията е извършена с помощта на Великобритания и съюзници

Геният също бърка: Изненадващите неща, за които Никола Тесла сериозно сгреши

От войната му с Айнщайн до отричането на електрона – ученият, който изпревари времето си, но направи и грандиозни гафове

Морето взе жертва, жена се удави край Несебър

Към момента самоличността на починалата все още не е установена

Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте

До този момент всички служители, наети по трудово правоотношение, трябваше да получат обратно от своите работодатели напълно приключените и заверени документи

Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Жители на страната са чули експлозии, а военните увериха, че те са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

24-годишният водач е с тежки наранявания, след като изгубил контрол над автомобила си и навлязъл в насрещното движение

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

Вашингтон предлага поетапна деескалация - "Хизбула" да прекрати атаките, а Израел да се въздържи от ескалация в Бейрут

Зеленски призова за преговори с Русия преди зимата

Москва постепенно губи предимството си на бойното поле, заяви украинският държавен глава

Дете загина при пожар в Мелбърн, мъж е в тежко състояние

Потушаването на огъня е отнело около час

5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

Лекари предупреждават за нови инфекции, разпространявани от кърлежи

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Смущаване на GPS-сигналите за навигацията на полетите и подаване на грешни данни за местоположение и височина - пилоти в Европа ежедневно се сблъскват с тези смущения в региона на Балтийско море. Следите водят към Русия

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Защо след 14:00 ч. „Зоната на смъртта“ се превръща в капан без кислород и как нарушаването на този краен срок доведе до най-големите трагедии в алпинизма

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

Вижте прогнозата за времето и за следващите няколко дни

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Това заяви назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко

