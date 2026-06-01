Възможен ли е мир? Тръмп смени условията, САЩ и Иран си размениха нови удари

С АЩ нанесоха удари при „самоотбрана“ в Иран през уикенда, в момент, когато президентът Доналд Тръмп върна промени по предложеното споразумение за удължаване на съществуващото прекратяване на огъня в региона и възобновяване на преминаването през Ормузкия пролив.

Ударите в Иран бяха насочени срещу ирански радарни обекти и пунктове за командване и контрол и бяха в отговор на „агресивни ирански действия, включващи свалянето на американски безпилотен самолет MQ-1, който е оперирал над международни води“, съобщиха от Централното командване на САЩ в неделя вечерта.

„Американски изтребители реагираха бързо, елиминирайки иранската противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона за еднократна атака (дронове камикадзе), които представляваха ясна заплаха за корабите, транзитиращи през регионалните води“, заявиха от Централното командване, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Междувременно Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) на Иран обяви, че е поразил американска военновъздушна база, за която се твърди, че е била използвана за стартиране на атака срещу телекомуникационна кула на иранския остров Сирик, според изявление, разпространено от няколко ирански държавни медии.

В изявлението не се посочва коя точно въздушна база е била ударена, но съобщението дойде, след като Кувейт докладва, че е отбил атаки с дронове и ракети.

Иран и САЩ многократно си разменят огън, откакто в началото на април влезе в сила тяхното несигурно прекратяване на огъня, включително миналата седмица, когато Кувейт също заяви, че е попаднал под обстрел от ирански ракети и дронове. Тези ескалации разтърсиха региона, но досега не са довели до провал на прекратяването на огъня.

Меморандум за разбирателство

В основата на настоящите преговори за прекратяване на враждебните действия е меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, който би сложил край на боевете и би подготвил почвата за по-нататъшни разговори по ключови висящи въпроси.

Последните предложени промени от страна на Тръмп, които той направи след среща със съветници в петък, вече удължиха преговорите с още една седмица. „Иран наистина иска да сключи сделка и тя ще бъде добра за САЩ и за тези, които са с нас“, написа Тръмп в публикация в Truth Social, след като Централното командване потвърди последните удари.

Точните промени, поискани от Тръмп, не станаха ясни веднага, но официални лица заявиха, че президентът е настоял за по-строг език около ядрените ангажименти на Иран и обещанието му да отвори отново Ормузкия пролив. Съюзниците на САЩ в Залива са били запознати с дискусиите. Чуждестранен представител, запознат с въпроса, заяви пред CNN, че промените не са съществени и се фокусират най-вече върху желанието на САЩ за гаранции по тези въпроси.

Тръмп също така изрази безпокойство относно това какво финансово облекчение може да бъде предоставено на Иран като част от сделката, опасявайки се от сравнения с „палетите с пари“, доставени по време на ядреното споразумение от ерата на Обама, което той определя като слабо.

Преди да бъдат обявени последните удари в Иран, служител на САЩ заяви пред CNN, че по-нататъшни военни удари са малко вероятни, тъй като сделката е близо, а регионалните съюзници не искат подновяване на бойните операции.

Последната серия от предложени промени идва седмица след като Тръмп обяви сделката за „до голяма степен финализирана“ и сигнализира, че краят на войната е неизбежен. Оттогава насам американски служители съобщават за напредък в постигането на споразумение, което да сложи край на враждебните действия, да отвори отново пролива и да даде старт на по-подробни разговори по ядрената програма на Иран.

И все пак, дори след като Тръмп обяви, че ще вземе „окончателно решение“ по време на срещата в петък и очерта някои от условията на сделката в социалните мрежи, двучасовата сесия приключи без окончателно решение.

Докато Тръмп твърдеше в съобщението си, че САЩ ще конфискуват и унищожат запасите на Иран от високообогатен уран, Иран последователно заявява, че не обсъжда детайли от ядрената си програма в рамките на настоящите преговори.

Тръмп също така твърдеше, че не е имало обсъждане за превод на пари като част от сделката – условие, което Иран настоява, че трябва да бъде включено във всяко споразумение.

Как ще бъдат разрешени тези разминавания остава неясно, докато пазаренето за текста на споразумението продължава. Axios и The New York Times съобщиха по-рано за искането на Тръмп за промени.

„Никакво доверие“ на врага, казва Иран

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви в неделя, че никое споразумение със Съединените щати няма да бъде одобрено, докато не бъдат гарантирани „правата“ на Техеран, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.

„Войниците на дипломатическото бойно поле нямат доверие в думите и обещанията на врага. Това, което има значение за нас, са осезаемите постижения, които трябва да получим, в замяна на което ще изпълним ангажиментите си“, заяви Галибаф.

CNN научи, че иранска балистична ракета е била прихваната миналата седмица близо до военновъздушната база „Али Ал Салем“ в Кувейт, което е довело до леки наранявания сред персонала на базата поради падащи отломки, според запознат източник.

Сенаторът от Делауеър Крис Кунс в неделя сутринта заяви, че условията, които Тръмп очерта миналата седмица за сделка, изглеждат приемливи на хартия, но изрази скептицизъм дали това ще бъде постижимо на практика – особено по отношение на Ормузкия пролив.

„Въпреки че можем да използваме технологичното си превъзходство, за да бомбардираме големи фабрики в Иран, няма да можем да ги спрем да използват капацитета си от мини, за да затворят Ормузкия пролив, и своите дронове, за да атакуват нас и нашите съюзници. Ще ни трябва строга сделка, за да се справим реално с тази нова способност, която Иран демонстрира в тази война“, каза в предаването „Fox News Sunday“ Кунс, демократ, който членува в Комисията по външни отношения към Сената.

В отговор на хватката, която Иран наложи над пролива, критичен коридор за глобалната търговия с енергия, Тръмп нареди на ВМС на САЩ да блокират пристанищата на страната и да прочистят пролива от ирански мини. Блокадата продължи и по време на преговорите, като в петък американските военни извадиха от строя кораб под флага на Гамбия, който плаваше към Иран, изстрелвайки ракета в машинното му отделение, според Централното командване на САЩ.

В изявление на СЕНТКОМ (CENTCOM), публикувано в социалните мрежи в събота, се казва, че корабът M/V Lian Star е бил на път към иранско пристанище в Оманския залив, когато американските военни са отправили „повече от 20 предупреждения“, че той нарушава американската блокада на иранските пристанища.

Това отбеляза петия търговски кораб, който американските военни изваждат от строя от началото на блокадата, съобщиха от СЕНТКОМ. Повече от 100 плавателни съда също са били пренасочени.

Петролни резерви

Докато икономическите въздействия продължават по време на преговорите, директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет заяви в неделя, че федералното правителство и частните компании все още имат „милиарди“ барели петрол в резерв, докато използват доставки, за да компенсират растящите цени на петрола.

„Имаме достатъчно време за реакция… има голям натиск върху Иран най-накрая да се съгласи с условията на президента“, каза той в интервю за предаването „This Week“ на ABC, отговаряйки на опасенията на мениджър от Exxon Mobil от миналия четвъртък, че запасите наближават „нечувани“ нива.

Стратегическият петролен резерв е намалял с още 9.1 милиона барела между 15 и 22 май, според седмичен доклад, публикуван от Администрацията за енергийна информация. Това е повече от рекордното намаление от 8.6 милиона барела, отчетено на 13 май.

„Ако сделката с Иран бъде потвърдена и настоящите блокади бъдат премахнати от Ормузкия пролив, може да отнеме два месеца, преди петролните доставки да се върнат към нормалното си състояние“, каза Хасет.

По-ниските цени на петрола ще зависят и от това колко бързо рафинериите ще успеят да възстановят петролните си потоци, след като обектите спряха производството по време на войната.

Повишените цени на петрола предизвикаха по-високи цени на бензина. Средните цени на бензина в САЩ достигнаха 4.34 долара за галон в неделя, според AAA. Това е спад с около 18 цента спрямо преди седмица, но остава с почти 46% по-високо в сравнение с началото на войната. Растящите цени на енергията повлияха на възприятията на американците за икономиката. Едва 16% на сто от американците оценяват икономиката като отлична или добра, според скорошно проучване на Gallup.

Хасет отхвърли влошаващите се възприятия на американците за икономиката, твърдейки, че ръстът на реалните заплати и на фондовия пазар са компенсирали инфлацията. „Ако погледнат портфейлите си и видят колко пари имат след, нали знаете, увеличението на цените, те ще разберат, че разполагат с много повече пари“, каза той.