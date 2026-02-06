Любопитно

Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“

Киноманите ще се насладят на още 14 филмови класики

6 февруари 2026, 10:16
Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“
Източник: NOVA

П ървокласно кино и вълнуващи филмови изживявания очакват зрителите на KINO NOVA във втората седмица на „Треска за Оскари“. Бляскавата селекция започва със спасителна мисия, в която ще се включат Брус Уилис, Бен Афлек, Оуен Уилсън, Били Боб Торнтън и още смели мъже, в опит да предотвратят сблъсък на Земята с метеорит в екшъна „Армагедон“ (21:00 ч.). Историческата драма „Вавилон“ (00:10 ч.) ще отвори вратата към златната ера в Холивуд. В нея група амбициозни творци ще покажат бляскавите, но и безмилостни страни на славата. 

Източник: NOVA

Във вторник „Пърл Харбър“ (21:00 ч.) ще върне публиката към Втората световна война, нападението над едноименното пристанище и една любовна история, която ще промени живота на трима души. След това (00:10 ч.) Одри Тоту ще влезе в образа на младата дизайнерка Коко Шанел в биографичната драма „Коко преди Шанел“

Източник: NOVA

Режисьорът Стивън Спилбърг ще представи невероятната история на Франк Абигнейл в сряда от 21:00 ч. в „Хвани ме, ако можеш“. Леонардо ди Каприо ще се превъплъти в неговия образ и ще бъде пилот, лекар, адвокат, докато извършва измами за милиони долари. Отличеният с награда „Оскар“ за визуални ефекти, „Първият човек“ (23:15 ч.) ще пренесе киноманите в космоса заедно с Нийл Армстронг, Бъз Олдрин и Майкъл Колинс и историческият полет на совалката „Аполо 11“.

Източник: NOVA

В четвъртък от 21:00 ч. „Джери Макгуайър“ е готов да покаже цялата палитра от емоции, които са част от работата на спортния агент. Куба Гудинг Джуниър е отличен с „Оскар“ за поддържаща роля за единствения клиент на Джери, който ще го превърне в истинска звезда. Вечерта е запазена за трилъра „Талантливият мистър Рипли“ (23:50 ч.). Морални дилеми ще превърнат героите на Мат Деймън и Джъд Лоу в ловец и плячка. Какво ще загуби всеки от тях?

Източник: NOVA

Селекцията в „Треска за Оскари“ продължава в петък с първия филм от трилогията „Хобит: Неочаквано пътешествие” (21:00 ч.) и епичния поход за освобождаване на Еребор. Изгубеното царство на джуджетата ще се опълчи на дракона Смoг с помощта на Билбо Бегинс (Мартин Фрийман) . С номинация за „Оскар“ за Най-добър филм „Доблестни мъже“ (23:15 ч.) ще отведе зрителите на KINO NOVA в съдебната зала. Двама войници са обвинени в убийство, но обстоятелствата около смъртта на приятеля им ще разбунят цялото общество. Виновни ли са?

Източник: NOVA

Почивните дни ще поднесат четири впечатляващи истории. В събота непримиримият дух на Уилям Уолъс (Мел Гибсън) ще увлече цяла Шотландия, която ще се бори за своята свобода срещу английската корона в „Смело сърце“ (21:00 ч.). Комедията „Аве, Цезаре!“ (23:50 ч.), дело на братята Коен, ще разнищи отвличането на ненадмината холивудска звезда (Джордж Клуни). В неделя в 21:00 ч. младият и успешен Джак (Едуард Нортън) ще основе „Боен клуб“, което ще преобърне целия му подреден живот. С шест номинации за „Оскар“ лентата по действителен случай „Капитан Филипс“ (23:15 ч.) ще покаже сблъсъка между командващия офицер на товарен кораб и сомалийски пирати.

Източник: NOVA

В края на „Треска за Оскари“ ще бъде излъчена престижната церемония по връчването на наградите „Оскар“. На 15-и срещу 16-и март ценителите на седмото изкуство ще могат да проследят на живо по KINO NOVA бляскавото събитие. И тази година филмовият канал е подготвил изненади за най-големите фенове на киното. Всяка седмица те ще бъдат предизвикани да се впуснат в игра на Facebook страницата на KINO NOVA, която може да им донесе впечатляващ режисьорски стол или голямата награда – телевизор.

Преживейте „Треска за Оскари“ от 2 февруари до 16 март по KINO NOVA.

Източник: NOVA    
Треска за Оскари KINO NOVA Награди Оскар Филми Екшън филми Исторически драми Биографични филми Трилъри Фентъзи Холивуд
Последвайте ни

По темата

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Мрежата на Епстийн: Тайните връзки на милиардера с елита на света

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 ползи от пътуването с котката ви

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 5 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 3 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 3 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

България Преди 15 минути

Българският държавен глава ще бъде гост на церемонията по откриването на Олимпиадата

Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Свят Преди 21 минути

Мистериозни символи по целия свят загатват за изгубена цивилизация

Мистериозни символи по целия свят загатват за изгубена цивилизация

Любопитно Преди 55 минути

Независим изследовател твърди, че е разкрил „доказателства, променящи парадигмата за изгубена цивилизация“, която е скрила сложен код чрез геометрия, символика и дизайн на монументи по целия свят, за да запази знанието си преди катастрофални събития

Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост

Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост

Свят Преди 57 минути

Европейските лидери ще се срещнат на 12 февруари в Белгия за неформална среща

и подкрепиха Мелания

Тръмп публикува AI видео със семейство Обама като маймуни

Свят Преди 1 час

„Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Сега“, написа прессекретариатът на Нюсъм в платформата X

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Свят Преди 1 час

Близо 200 души са убити от въоръжени групи в Нигерия

Близо 200 души са убити от въоръжени групи в Нигерия

Свят Преди 2 часа

Нигерийските власти твърдят, че си сътрудничат с Вашингтон за подобряване на сигурността

<p>Какво да направим, ако Wi-Fi връзката е много бавна</p>

Какво да направим, ако Wi-Fi връзката е много бавна

Технологии Преди 2 часа

Ако има проблеми с домашния или служебния Wi-Fi, често решаваме, че проблемът е от доставчика. Понякога обаче причината може да е от рутера, самото устройство или други фактори, които можем да решим и без допълнителна помощ

Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Свят Преди 2 часа

Страната членка на ЕС и НАТО реши да преустанови нощните операции на граничните пунктове „Лухамаа“ и „Койдула“ за три месеца, считано от 24 февруари

<p>САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване</p>

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

Свят Преди 2 часа

Уиткоф съобщи, че делегациите са се договорили и за първата размяна на пленници от около пет месеца насам

<p>Украйна и Израел постигнаха важно споразумение, какво се разбраха</p>

Украйна и Израел започват диалог за стратегическата сигурност

Свят Преди 2 часа

Темата бе обсъдена на среща в Йерусалим

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

Свят Преди 2 часа

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Свят Преди 2 часа

„Леонардо“ е седмата буря, която удря Иберийския полуостров тази година

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Свят Преди 2 часа

"Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

България Преди 3 часа

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд смята, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

,

Учени създадоха роботи за борба с рака под формата на микромехурчета

Любопитно Преди 3 часа

Микромехурчетата са изключително малки газови мехури, стабилизирани чрез специални обвивки, като например фосфолипиди

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Карамазов отговори на коментарите на родни фотографи. Те смятат, че наградите му са благодарения на актьорската слава

Edna.bg

Виктория Бекъм събра „Спайс гърлс“ у дома, Бруклин заличи татус, посветен на баща му

Edna.bg

Саудитската лига размаха пръст на Кристиано Роналдо

Gong.bg

Веласкес: Переа и Сангаре трудно ще играят заедно

Gong.bg

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Nova.bg

Тя спасява животи и мечтае за медал: Говори д-р Мартинес - първата мексиканка в олимпийското ски бягане

Nova.bg