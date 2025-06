Признаха за виновен Харви Уайнстийн за сексуално посегателство

Б ившият холивудски продуцент Харви Уайнстийн бе признат за виновен по обвинения в сексуални престъпления, предаде Ройтерс.

Съдебно жури в Ню Йорк прецени, че 73-годишният мъж е извършил сериозни сексуални престъпления срещу бившата си асистентка Мириам Хейли през 2006 г. Уайнстийн бе признат за невинен по обвинение в предполагаемо посегателство над Кая Сокола през 2002 г., когато тя е била 16-годишна начинаеща актриса. Журито остави за четвъртък обсъждането на обвинението в изнасилване на начинаещата актриса Джесика Ман през 2013 г.

