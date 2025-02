Харви Уайнстийн съди брат си за финансова измама

Х арви Уайнстийн, някога един от най-влиятелните мъже в Холивуд, чиято кариера се срина след движението #MeToo, заведе дело срещу брат си Боб и други ръководители на бившата им филмова компания The Weinstein Company.

Според съдебния иск, подаден в четвъртък, Боб Уайнстийн и други висши фигури от компанията са подмамили Харви да гарантира заем от 45 милиона долара през 2016 г., като са го убедили, че средствата ще спасят компанията. Вместо това, твърди Уайнстийн, парите са били пренасочени за лична употреба, което е довело до финансовия крах на дружеството.

В момента 72-годишният продуцент излежава присъда в Рикърс Айлънд, Ню Йорк, докато очаква повторен процес по обвинения в сексуални престъпления.

