Свят

Надпреварата за НЛО: Русия и Китай прибрали свалени обекти и се опитват да ги копират

Един от най-важните изводи от третия транш досиета за НЛО, публикувани на 12 юни, е, че чуждестранните противници на САЩ също изглежда се занимават с изследвания, които биха могли да застрашат националната сигурност

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 12:05
Надпреварата за НЛО: Русия и Китай прибрали свалени обекти и се опитват да ги копират
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

К итай и Русия са прибрали свалени Неидентифицирани аномални явления (НАЯ/UAPs) и са се опитали да ги подложат на обратно инженерство (обратно разработване на технологията), твърди експерт, позовавайки се на наскоро публикувани документи.

Джордан Флауърс, изпълнителен директор на Фондацията за разкриване на НАЯ, заяви, че един от най-важните изводи от третия транш досиета за НЛО, публикувани на 12 юни, е, че чуждестранните противници на САЩ също изглежда се занимават с изследвания, които биха могли да застрашат националната сигурност.

„Имаме основание да вярваме, че китайците и руснаците може да са прибрали свои собствени обекти, свързани с това, и може да са се опитали да ги проучат чрез обратно инженерство“, каза Флауърс пред „NewsNation Prime“, цитиран от The New York Post.

Флауърс спомена също, че разобличителят по темата за НАЯ и бивш офицер от разузнаването на Военновъздушните сили Дейвид Груш е сигнализирал на пресконференция, че САЩ вероятно са наясно с шпионаж, извършван от страна на руснаците и китайците спрямо американските програми за изследване на аномални явления.

„Това е глобален феномен и в действителност е надпревара кой първи ще успее да разгадае и възпроизведе тази технология, а това има изключителни последици за националната сигурност, с които наистина трябва да се справим“, каза той.

Флауърс добави, че публикуването на последната партида досиета показва, че предоставянето на тази информация за НАЯ на обществеността е „тема с висок приоритет“ за администрацията на президента Тръмп.

Фондацията за разкриване на НАЯ организира форум във Вашингтон на 25 юни, за да разгледа последиците от разкриването на тези явления в областта на националната сигурност, технологиите и дори религията. „Наистина искаме да разберем въздействието на това във всички тези дисциплини“, каза той.

Внушението, че Русия и Китай може да са прибрали свалени аномални явления и че наблюдават изследванията на САЩ, не е единственото споменаване на чужда държава в наскоро публикуваните документи.

Грама от Централното разузнавателно управление (ЦРУ) е поставила под тревога своите сътрудници в африканската държава Зимбабве на 2 юли 2008 г., след като НЛО е било забелязано да кръжи директно над главното летище на страната.

Официално съобщение, разпространено в правителството и армията на САЩ в последните месеци от администрацията на Джордж У. Буш, описва обект, който „кръжал на неопределена височина директно над летището в Хараре“.

„В един момент по време на наблюдението е забелязано, че от обекта излизат „лъчи“, се казва в съобщението, в което се цитират и очевидци, описващи НЛО-то като „с дисковидна форма и куха среда, със серия от въртящи се светлини от долната страна на корпуса“.

Малко след като бил забелязан, „въртящите се светлини под обекта променили цветовете си и обектът бързо се издигнал на по-голяма височина, излизайки извън обхвата на видимост“. 

Документът показва, че визуалният контакт е довел до сериозни вътрешни дебати за това дали апаратът е бил „напреднало разузнавателно устройство, принадлежащо на чуждо правителство, или обектът е бил неидентифициран летящ обект с извънземен произход“.

Без да прави окончателно заключение, в официалното съобщение пише: „този инцидент доведе до решението Зимбабве да бъде поставено в състояние на висока готовност“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
НАЯ НЛО обратно инженерство национална сигурност Китай Русия разузнаване Дейвид Груш Зимбабве извънземни технологии
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