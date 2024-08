Принтери за масово унищожение

Д нес светът е залят от 3D принтирани оръжия, които се използват в големи въоръжени конфликти, терористични атаки и убийства, предава Центърът за контрол и разпространение на оръжията (CACNP) в свой анализ. Докато държавите-членки на ООН се опитват да се справят с въздействието на тези оръжия, възниква един въпрос: Дали 3D принтерите – почти без регулирани и широко достъпни – могат да позволят производството на компоненти за ядрени оръжия в същата степен, както за пистолети и огнестрелни оръжия?

Позволявайки послойно изграждане на триизмерни елементи от цифров дизайн, 3D принтирането отвори нови възможности, вариращи от бързо прототипиране и персонализиране до изпълнение на сложни и детайлни дизайни. По-нататъшният напредък в 3D принтирането на високоякостни материали може да подкопае сигурността на ядрения контрол- единственият съществуващ път към мирна ядрена енергия и оръжейни програми. Ядрената индустрия използва технологията широко.

(Видеото е архивно: Путин отново отвори темата за ядрените оръжия на Русия)

През 2020 г. Националната лаборатория в Оук Ридж (ORNL) успешно отпечата компоненти на активна зона на ядрен реактор, способна да издържа на високи температури. Едно от притесненията е, че с развитието на технологията връзката между 3D принтирането и Оръжия за масово унищожение (ОМУ) може да приеме по-разрушителни форми, особено в киберпространството. Големите езикови модели и изкуственият интелект могат да позволят на участниците да модифицират проектните файлове, за да произвеждат компоненти "Направи си сам" навсякъде, без да оставят следи за регулаторите.

Последните изследвания показват, че девет от 33-те техники за адитивно производство (AM) до момента могат да се считат за "високорискови", като селективното лазерно топене и електронно-лъчевото топене са в състояние да произвеждат материали с усъвършенствани свойства. Тези устройства са съвместими с мартензитна стомана, материал, известен с висока якост и издръжливост, което го прави привлекателен за производство на центрофуги, използвани както в мирни, така и във военни ядрени цикли. Досега само шепа американски компании са успели да управляват високорисковите машини, способни да печатат високоякостни метали.

Как трябва да реагират политиците на бързия напредък на 3D производството?

Един от начините международната общност да гарантира, че AM технологията няма да бъде използвана за злонамерени цели, по-специално разработването на оръжия за масово унищожение, е да засили контрола върху износа на суровини, метални прахове и най-важното - прехвърлянето на файлове с нематериални данни. Съществуващите режими за контрол на износа приеха някои официални разпоредби, свързани с АМ; Тяхното прилагане обаче често зависи от националните разпоредби и стандарти за съответствие.

В същото време частният сектор остава иноватор в АМ технологиите. През февруари 2023 г. американската компания за 3D печат 3D Systems Corp беше глобена с 27 милиона долара за изпращане по имейл на чувствителни дизайнерски чертежи на военна електроника до тогавашната си дъщерна компания в Китай, нарушавайки разпоредбите за контрол на износа, изискващи лицензи за износ на всякакви артикули, проектирани или разработени за военни цели.

Тъй като подобни нарушения стават често срещани, политиците трябва да определят как правителствата заедно с частния сектор могат да предотвратят разпространението на военни технологии, без да задушават AM индустрията. По-задълбоченото сътрудничество между промишлеността и държавата в това отношение предоставя големи възможности за подобряване на контрола върху износа, като същевременно се избягва налагането на ненужни ограничения на бързо развиващата се промишленост.

Съвместните усилия между заинтересованите страни от сектора и регулаторните органи винаги са били от решаващо значение за гарантиране на отговорни търговски практики, спазване на изискванията и ефективно управление на технологиите с двойна употреба. Понастоящем Васенаарското споразумение, което има за цел да контролира износа на конвенционални оръжия и стоки и технологии с двойна употреба, предоставя на промишлеността списък с консултативни въпроси.

Списъкът съдържа запитвания, свързани с продукта, който се изнася, крайния потребител и крайната употреба на продукта, условията на финансите и договора, както и подробности за доставката. Въпреки че такива насоки насърчават бдителността сред компаниите, те ангажират твърде малко държави извън споразумението, които биха могли да се възползват от допълнителни насоки за контрол на износа на материали като мартензитно-мартензитна стомана, както и безопасността на цифровите печатни файлове.

Участващите държави следва да обмислят разширяване на обхвата на дружествата за AM, които използват усъвършенствани "високорискови" печатни машини у дома, и да съветват индустрията по конкретни въпроси на контрола на износа в съответствие с националното законодателство.

Държавите могат да изберат да преразгледат списъка с консултативни въпроси към индустрията и да включат по-конкретни запитвания относно сигурността и износа на цифрови файлове и "високорискови" печатни машини, както и материали, свързани с тях. По-специално, правителствата трябва да наложат по-строг контрол върху самата AM технология, а не само върху износа на AM продукти.

Какви са стимулите за индустрията да търси сътрудничество?

Европейският съюз и Съединените щати увеличават усилията си да поддържат законодателството за контрол на износа в съответствие с разрастващата се индустрия на AM. С напредването на националното законодателство частният сектор ще трябва да спазва линията или да получава големи глоби за нарушения на експортния контрол. За индустрията по-тясното сътрудничество между правителството и индустрията ще дойде с информационни дивиденти (достъп до обсъждания за контрол на износа и международни форуми) и може би възможности за влияние върху законодателството.

В допълнение, работейки в тандем, правителството и AM индустрията ще извлекат ползи от процъфтяващата индустрия, която не е изложена на регулаторната бюрокрация, за разлика от други "чувствителни" технологични сектори, като аерокосмическата и медицинската индустрия.

Опасностите от прилагането на AM за разпространението на оръжия за масово унищожение едва сега започват да стават явни и правителствата и индустрията трябва да си сътрудничат, за да разпространят осведомеността за опасностите и взаимния интерес за минимизирането им. Например, държавите-участнички във Васенаарската договореност могат да помогнат на определени компании за развитие на капацитета, спонсориране на програми за обучение и провеждане на настолни учения по регулиране на контрола на износа, етика и киберсигурност.

Това сътрудничество ще окаже положително въздействие върху средата за вътрешна сигурност, като насърчи участниците от частния сектор да се справят с уязвимостта и да засилят вътрешните мерки за съответствие. От съществено значение е също така да се включат държави, които остават извън режимите за контрол на износа, чрез създаване на платформи между правителствата и индустрията за младежта и висшето ръководство, за да се издигне култура на сигурност и неразпространение в компаниите за 3D печат.

Без ограничения за AM индустрията като засилен или актуализиран контрол върху износа, няма друг начин да се гарантира, че компаниите или лошите участници няма да произвеждат компоненти на оръжия за масово унищожение, а това е риск, който просто не можем да си позволим да поемем.

