Г ост в руската държавна телевизия заяви, че според него Украйна е получила тактически ядрени оръжия от Запада.

Това недоказано предположение беше изказано от Алексей Мухин, ръководител на прокремълския мозъчен тръст Център за политическа информация, в ефира на държавната телевизия "Россия-1".

Той заяви, че според него доставката на произведени в САЩ изтребители F-16 за Украйна, за която украинският президент Володимир Зеленски отдавна лобира, показва, че тактическите ядрени оръжия вече са доставени в разкъсваната от война страна.

Няма доказателства, които да сочат, че Западът е изпратил на украинците ядрени оръжия.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с Министерството на външните работи на Украйна за коментар по електронната поща.

В неделя Зеленски потвърди пристигането на F-16 в страната му, повече от две години след войната, започната от руския президент Владимир Путин.

