Принц Хари: Съмнявам се в официалната версия за смъртта на майка ми

П ринц Хари изрази съмнение относно официалната версия за това как майка му - принцеса Даяна, е загинала в автомобилна катастрофа.

"Има много неща, които не са обяснени", каза той в интервю за ITV, посветено на мемоарната му книга "Spare".

Holding onto a fantasy that his mother Princess Diana might have somehow survived the car crash that ended her life, Prince Harry decided he needed to travel the same route she did the night she died in Paris. https://t.co/9adV0U2iSu pic.twitter.com/msrOB4PUYB