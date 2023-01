Британска журналистка: Ако Хари иска семейството си обратно, по-добре да замълчи

П ринц Хари и Меган Маркъл са най-обсъжданата тема във Великобритания. Всяка тяхна изява предизвиква смут сред английското общество.

Оливия Петер е британска журналистка, която пише за кралското семейство. "Повярвайте ми, не се притеснявам за Хари, който окончателно се пренесе в слънчево Монтесито. Дори не съм притеснена, че двамата с Меган могат да останат без работа. Онова, което наистина ме тревожи е, че след целия този шум принц Хари може да остане без най-важното за него - семейството му", пише Оливия Петер.

Тази неделя ще бъдат излъчени две интервюта с принц Хари, за да популяризират излизането на новата му мемоарна книга "Spare".

В САЩ Хари ще разговаря с Андерсън Купър за специален епизод на шоуто "60 минути."

Във Великобритания той ще бъде интервюиран от Том Брадби от ITV.

Тийзъри от двете интервюта бяха пуснати в социалните мрежи. Личи, че принцът ще говори откровено за всичко, което се е случило през последните две години.

“He is not holding anything back.”@michaelstrahan with a look at his interview with Prince Harry ahead of the release of his memoir “Spare" — which covers his relationship with Prince William, his time in the military and much more. Watch Monday on @GMA. https://t.co/me8QGyt663 pic.twitter.com/UkXqIO4faL