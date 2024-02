Принц Хари ще говори за болестта на крал Чарлз в телевизионно интервю

П ринц Хари за първи път ще обсъди публично диагнозата рак на крал Чарлз, след като обяви шокиращо интервю с водещия на "Добро утро, Америка" Уил Рийв.

Хари и Меган Маркъл прекараха седмицата в Уистлър, Канада, като взеха участие в различни зимни дейности, включително бобслей и ски, преди игрите Invictus.

Of course he will. As night follows day, this was inevitable. Coffers getting a but lighter, no doubt; theirs is not a cheap lifestyle. https://t.co/ig98EegvzB — Adapt Law (@AdaptLaw) February 16, 2024

Миналата седмица Хари отлетя обратно за Лондон, за да се срещне за 45 минути с краля след диагностицирането му с рак, а два дни по-късно беше видян на церемонията по връчването на наградите на НФЛ в Лас Вегас, преди двамата с Меган противоречиво да възобновят кралския си уебсайт.

Освен екип от фотографи и наблюдатели, които са заснели всяко движение на двойката, те са били следени отблизо и от снимачния екип на "Добро утро, Америка", за който се смята, че работи по сегмент, посветен на отброяването на двойката в игрите Invictus.

Начело на екипа на бил самият водещ Уил Рийв, син на актьора от "Супермен" Кристофър Рийв, който беше забелязан да се присъединява към херцозите на Съсекс по време на събитията в сряда, а сега публикува тийзър на интервюто на принц Хари, което ще бъде излъчено тази вечер.

Описанието обещава "изцяло ново интервю с принц Хари за живота му с Меган, за това как се справя баща му крал Чарлз и за страстта му в подкрепа на ранените воини".

През последните дни двойката бе подложена на обстрел заради новия си уебсайт Sussex.com, по-специално герба - според критиците това е нарушение на обещанието им към покойната кралица Елизабет, когато те язвително се отказаха от кралските си задължения.

Prince Harry will talk about King Charles' cancer in new TV interview: Duke to discuss 'his life with Meghan and how his father is doing' with Good Morning America host Will Reeve as film crew follows the Sussexes in Canada - via https://t.co/UqH4RuBYk0 https://t.co/wWLHKT3Byc — Dennis Hendrickson (@DenHendrickson) February 16, 2024

Това предизвика нова серия от критики към херцога и херцогинята и поднови призивите за отнемане на титлите на двойката. Но техен представител заяви пред Mirror, че двойката "няма да бъде разбита".

Те добавиха: "Неведнъж сме чували, че определени възможности са решаващи за двойката. Те все още са тук. Те все още работят и преследват това, в което вярват, въпреки че постоянно са подлагани на предизвикателства и критики. Тази двойка няма да бъде сломена."

Двойката не изглеждаше притеснена, докато участваше в дейностите на зимния тренировъчен лагер на Invictus Games Vancouver Whistlers One Year To Go, докато беше следвана от снимачен екип.

Макар че Меган не участва в забавлението с бобслей в Уистлър, Британска Колумбия, тя успя да се наслади на всеки аспект от карането на съпруга си, когато той слезе от шейната.

Херцогинята на Съсекс - която се присъедини към съпруга си на многодневно пътуване до Канада в чест на едногодишното отброяване на времето до игрите "Инвиктус" през 2025 г. - също така изпълняваше ролята на личен фотограф на съпруга си и излъчваше гордост, докато държеше телефона си, за да прави снимки и клипове, докато той се носеше към края на пистата.

След като се завъртя за втори път, лъчезарният Хари се спусна по хълма рамо до рамо с Меган и позира за снимки, докато вървяха.