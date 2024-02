След като се раздели със Spotify: Меган Маркъл с нов подкаст

П о-малко от година след като принц Хари и Меган, херцогинята на Съсекс, прекратиха подкастинг партньорството си със Spotify, Меган има нов подкаст партньор.

Меган ще представи нов, все още необявен подкаст на Lemonada Media, която издаде прессъобщение с новината във вторник. Lemonada не пусна допълнителни подробности за подкаста, освен че Маркъл е негов домакин.

