Принц Хари пристигна изненадващо в Украйна

Х ерцогът на Съсекс, принц Хари, който наскоро беше във Великобритания, се появи изненадващо в Украйна в сряда, 10 април, където се срещна с ранени военнослужещи.

Пътуването беше част от дългогодишната му работа с ветерани, пострадали при изпълнение на служебния си дълг.

Хари посети Superhumans Center – ортопедична клиника в Лвов, която подпомага рехабилитацията както на военни, така и на цивилни, пострадали по време на конфликта.

🇬🇧 Prince Harry secretly visited Ukraine, meeting wounded Ukrainian soldiers in Lviv, — The Telegraph. He also held talks with Ukraine’s Minister for Veterans Affairs, Natalia Kalmykova. pic.twitter.com/oW6Oz8dcfn

Голяма част от услугите, предлагани от клиниката, включват реконструктивна хирургия и психологическа подкрепа – всички предоставяни безплатно. HELLO! съобщава, че Хари е бил поканен от главния изпълнителен директор на организацията – Олга Руднева. Поканата е отправена два пъти, включително по време на тазгодишните Invictus Games.

Говорител потвърди, че принцът е обиколил центъра, срещнал се е с пациенти и медицински специалисти и е посетил хирургическия екип, за да се запознае с най-новите методи и услуги, които се предоставят на място.

Лвов е бил многократна цел на руски удари в хода на продължаващата война, а самото посещение на Хари не беше потвърдено официално, докато той не напусна страната.

В интервю за HELLO! след среща през февруари, Олга сподели: „Имахме много добър разговор с него, защото има много какво да научим от други държави. Подарихме му тениска и гривна с надпис: ‘Който спаси един живот, спасява целия свят.’“

Тя допълни: „Ние сме от Украйна, а той подкрепяше украинския отбор тук. Всички украинци забелязаха това и хората бяха много, много трогнати. Искахме той да знае, че е важно за Украйна да усеща неговата подкрепа.“

Към 40-годишния принц се присъединиха представители на фондацията му Invictus Games, включително четирима ветерани, преминали през подобна рехабилитация след наранявания, получени в различни конфликти. По време на визитата имаше среща и с член на украинския отбор на Invictus.

NEW: Prince Harry has been in Ukraine. He was supporting the charity @superhumans_com which provides care for those affected by war.

Harry was in Lviv in Ukraine yesterday. Details have just been released. pic.twitter.com/orMhIsefXS