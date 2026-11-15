Папа Лъв XIV отслужи историческа литургия на 3700 метра височина в Перуанските Анди

П апа Лъв XIV отслужи днес литургия в Перуанските Анди на надморска височина от 3700 метра, предаде ДПА. По-рано днес главата на Римокатолическата църква пристигна във високопланинския регион само месец след като част от белия му дроб бе отстранен при операция заради раково образувание, като според лекарите 71-годишният папа вече е напълно излекуван.

Източник: АР/БТА

Десетки хиляди хора, някои от които – пропътували дълго разстояние, присъстваха на литургията в археологическия обект Саксайуаман в покрайнините на град Куско – историческата столица на империята на инките.

#AndinaEnglish Pope Leo XIV in Cusco: “Popular traditions are an invaluable treasure of sound teachings”👉 https://t.co/7A9mlLPrU0 https://t.co/x6xwljOVdV — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 15, 2026

Светият отец призова традициите да бъдат съхранявани и предавани нататък, като подчерта колко е важно в този процес да бъдат включени и младите. „Всяко поколение получава наследство и носи отговорността да го предаде обогатено и обновено“, подчерта той. Папата отбеляза, че бъдещето на обичаите се крие не само в запазването на наследеното, но и в предаването му по един жив, динамичен начин.

Източник: АР/БТА

Посещението на Лъв XIV в Перу – последният етап от неговата обиколка в Латинска Америка, завършва утре.