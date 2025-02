Президентът на САЩ ще разговаря с Путин и Си за ядреното разоръжаване

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп планира да започне разговори с Русия и Китай за ядрено разоръжаване, предадоха световните агенции.

„Когато нещата се успокоят, ще се срещна с Китай и ще се срещна с Русия“, заяви той в Белия дом.

Той каза още, че се надява в крайна сметка трите страни да се споразумеят да намалят наполовина огромните си бюджети за отбрана.

US President Donald Trump claims he is best friends with Narendra Modi (India), Valdimir Putin (Russia), Xi Jinping (China). However, he still wants Modi, Putin, Jinping to surrender to his blackmailing tactics to ensure BRICS is dead, and here infect he eventually claims that… pic.twitter.com/Cg9jL6Xwxc