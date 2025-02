ЕС рискува крехкото си единство, сблъсквайки се с Китай, за да угоди на Тръмп

Е вропейските лидери търсят начин да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да пощади ЕС от глобалната си търговска война – а това може да означава конфронтация с Китай.

Миналата седмица Тръмп заплаши да изпълни предизборното си обещание и да наложи 25% мита върху стоки от Мексико и Канада. В понеделник той се отказа от тези намерения, след като постигна отстъпки, свързани с граничния контрол от двете страни. Същевременно, Тръмп заплаши 10% мита върху китайски стоки.

ЕС се опасява, че може да е следващият в списъка.

През уикенда Тръмп нарече ЕС „atrocity“ (изключително зъл или жесток акт, обикновено включващ физическо насилие или нараняване - в превод от англ. ез. - бел.ред.) в търговията.

В опит да умилостивят Вашингтон, европейските лидери усещат нарастващ натиск да заемат по-твърда позиция срещу Китай. Идеята е, че ако ЕС се противопостави на основния враг на Тръмп, може да избегне американските мита.

Миналата седмица европейският търговски комисар Марош Шефчович предложи Брюксел и Вашингтон да „работят заедно по общите предизвикателства, произтичащи от неконкурентните политики на Китай“. Това беше първият път, в който ЕС открито обвърза политиката си спрямо Пекин с опита да запази добри отношения с Тръмп.

Китай, Мексико и Канада реагираха остро на наложените от САЩ мита

ЕС остава раздвоен между САЩ и Китай

Въпреки действията на Тръмп, Брюксел все още предпочита да остане в съюз със САЩ.

„Ако САЩ започнат търговска война, единственият, който ще се смее отстрани, е Китай. Ние сме много свързани – ние се нуждаем от Америка, а Америка се нуждае от нас,“ заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС по външните работи, преди среща на европейските лидери в понеделник.

Но отварянето на фронт срещу Пекин може да се окаже опасна грешка.

Това може да подкопае доверието към ЕС в бъдещите преговори и да разедини блока, предупреждава Агат Демаре, старши анализатор в Европейския съвет по външни отношения.

„Поради големите различия между държавите членки относно Китай, ЕС на практика няма шанс да приеме достатъчно твърди мерки, които да удовлетворят Тръмп“, казва тя.

