Президентът на Иран: Прекратяваме сътрудничеството с МААЕ

П резидентът на Иран Масуд Пезешкиан нареди да бъде прекратено сътрудничеството с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), след като американски и израелски въздушни удари поразиха най-важните ядрени съоръжения на Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.

В нареждането на Пезешкиан не се споменават срокове или подробности относно това какво ще представлява прекратяването на сътрудничеството. Това решение вероятно допълнително ще ограничи способностите на инспекторите на агенцията да следят ядрената програма на Техеран, който е обогатил уран до нива, близки до необходимите за производство на ядрено оръжие, отбелязва АП.

