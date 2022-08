Иран: Можем да направим атомна бомба, ако искаме

И ран разполага с техническа възможност да произведе атомна бомба, но няма намерение да го прави, заяви Мохамед Еслами, ръководител на организацията за атомна енергия на страната, според полуофициалната информационна агенция Fars, цитирана от Reuters.

