Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Отделът за счетоводство ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани

5 февруари 2026, 07:19
Източник: AP/БТА

В естник The Washington Post съкращава една трета от персонала в своя нюзрум и други отдели, което е сериозен удар за една от легендите на световната журналистика, предаде Асошиейтед прес.

Медията започна в сряда мащабни съкращения, включващи закриването на спортната секция, на няколко кореспондентски бюра в чужбина и др. Промените бяха обявени от главния редактор Мат Мъри по време на онлайн среща с персонала.

"Ню Йорк таймс" затяга колана

Това е сериозен удар за вестника, известен в историята с разкритията си за аферата "Уотъргейт", а в последно време и с агресивното си отразяване на съкращенията на федералните служители от президента Доналд Тръмп, както и за журналистиката като цяло, коментира АП.

На служителите в редакцията беше съобщено, че ще получат имейли, в които пише дали длъжността на съответното лице е или не е премахната. Представител на вестника потвърди, че една трета от персонала ще бъде съкратена, без да посочи колко общо служители има The Washington Post.

Отделът за счетоводство на вестника ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани, съобщи Мъри на служителите. Подкастът "Пост Репортс" (Post Reports) ще бъде преустановен.

Издателите на списанията "Тайм" и "Пийпъл" и на вестници "Ганет" обявиха сериозно преструктуриране

Мъри призна, че съкращенията ще предизвикат шок в системата, но посочи, че целта е The Washington Post да може да расте и да просперира отново.

The Washington Post днес предприема редица трудни, но решителни действия за своето бъдеще, което означава значително преструктуриране на цялата компания", заяви говорител на изданието. "Тези стъпки имат за цел да укрепят нашата позиция и да засилят фокуса ни върху предоставянето на журналистиката, която отличава The Washington Post и отговаря на очакванията на нашите читатели".

Поредица от уволнения в американските медии

Като частна компания, вестникът не разкрива колко абонати има, но се смята, че техният брой е около 2 милиона.

Тези мерки бяха очаквани от няколко седмици, след като се разчу, че вестникът е съобщил на своите спортни журналисти, които е трябвало да отразяват Зимните олимпийски игри в Италия, че няма да пътуват. След публичната реакция The Washington Post промени курса си и съобщи, че ще изпрати само ограничен брой служители.

Проблемите на вестника контрастират с тези на дългогодишния му конкурент в. New York Times, който процъфтява през последните години - до голяма степен благодарение на инвестиции в спомагателни продукти като платформата си за игри и сайтът си за продуктови препоръки. New York Times е удвоил персонала си през последното десетилетие.

През последните седмици много от служителите на The Washington Post се обърнаха директно към собственика на вестника, милиардера и основател на "Амазон" - Джеф Безос.

"Ю Ес Ей тудей" съкращава 1000 души

Вестникът губи абонати отчасти поради решения, взети от него - оттегляне на подкрепата за Камала Харис по време на президентските избори през 2024 г. срещу Тръмп и е насочил обичайно либералните коментарни страници на вестника в по-консервативна посока.

Синдикатът на служителите на The Washington Post, призова читателите да изпратят послание до Безос: "Стига толкова. Без персонала на The Washington Post няма The Washington Post. 

Източник: БТА, Елена Инджева    
Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

